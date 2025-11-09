Un bărbat care și-a ucis fiul în vârstă de 7 luni a fost condamnat la peste 30 de ani de închisoare

Jake Haro, în vârstă de 32 de ani, a fost condamnat după ce a pledat vinovat, în octombrie, pentru uciderea de gradul doi a fiului său, Emmanuel, a declarat procuratura districtului Riverside într-un comunicat.

Haro și soția sa, Rebecca, au raportat că bebelușul a fost răpit în fața unui magazin din sudul Californiei în luna august, spunând că Rebecca Haro a fost atacată și lăsată inconștientă în timp ce schimba scutecul băiatului. Cazul a atras atenția generală, autoritățile și membrii publicului mobilizându-se pentru a-l căuta pe băiat.

Cuplul a fost arestat puțin mai mult de o săptămână mai târziu, la domiciliul lor din Cabazon, la aproximativ 32 de kilometri vest de Palm Springs, după ce Rebecca Haro a fost confruntată cu neconcordanțe în declarațiile lor.

Judecătorul Gary Polk de la Curtea Superioară din Riverside County a condamnat-o pe Haro la șapte ani și două luni de închisoare pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate și alte acuzații, apoi la 25 de ani până la închisoare pe viață pentru agresiune asupra unui copil sub 8 ani, potrivit Press-Enterprise. Pedepsele vor fi executate consecutiv. Haro a fost, de asemenea, obligată să plătească 10.000 de dolari despăgubiri.

Rebecca Haro, în vârstă de 41 de ani, a pledat nevinovată și este reținută cu o cauțiune de 1 milion de dolari. Ea urmează să compară în fața instanței în ianuarie.

Procurorii din comitatul Riverside au cerut ca Jake Haro să fie condamnat la 31 de ani până la închisoare pe viață pentru uciderea lui Emmanuel și pentru agresiunea asupra unui alt copil în 2018. Haro a pledat vinovat de punerea în pericol a copiilor pentru că a cauzat leziuni grave și permanente fiicei sale, care avea atunci 10 luni, și a primit o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani cu suspendare, care, potrivit procurorilor, ar trebui aplicată acum.

„Jake Haro l-a ucis pe Emmanuel, în vârstă de șapte luni, dar, în realitate, el se prezintă în fața acestei instanțe după ce a luat viața a doi copii mici. Dacă există forme mai mici de rău în această lume, eu nu le cunosc”, a scris Brandon Smith, procuror adjunct în comitatul Riverside, în documentele depuse la tribunal.

(sursa: Mediafax)