Bărbatul acuzat de uciderea fostului prim-ministru japonez a pledat vinovat

El este acuzat de omor cu premeditare și încălcarea legii privind controlul armelor.

„Totul este adevărat, eu am făcut-o”, a declarat Tetsuya Yamagami după citirea actului de acuzare.

Avocatul său a declarat însă că va contesta unele capete de acuzare.

Dacă va fi găsit vinovat de omor, Tetsuya Yamagami riscă o pedeapsă lungă cu închisoarea, potrivit Le Figaro.

Pedeapsa cu moartea există în Japonia, dar este pronunțată mai des în cazurile cu mai multe victime. Verdictul este așteptat în ianuarie.

Acest incident a provocat un val de șoc într-o țară în care crimele comise cu arme de foc sunt extrem de rare.

(sursa: Mediafax)