Ce este "Cernobîlul zburător", racheta misterioasă cu care Putin a speriat mapamondul

Informațiile despre pregătirea unui astfel de test circulau încă din vară, însă evenimentul s-ar fi petrecut pe 21 octombrie, în cadrul unui amplu exercițiu al forțelor nucleare ruse, scrie Observatornews.ro.

Deși testul nu a fost menționat oficial la acel moment, confirmarea a venit acum, direct de la Kremlin. Singurele imagini publice cu această rachetă datează din 2018, când Putin a prezentat-o în Parlamentul Rusiei, într-un videoclip animat.

O armă cu rază extrem de lungă

Generalul Gherasimov i-a raportat lui Putin că racheta a zburat 15 ore și a parcurs 14.000 de kilometri, precizând că „aceasta nu este limita sa”.

Oficialul rus a declarat că Burevestnik poate lovi cu precizie ținte protejate oriunde în lume, inclusiv în spatele celor mai sofisticate sisteme de apărare antiaeriană.

Într-un discurs din 10 octombrie, Putin sugerase deja că Rusia lucrează la o „armă revoluționară”, fără a da detalii.

Mulți analiști au presupus încă de atunci că era vorba despre Burevestnik – un proiect care, potrivit Kremlinului, ar putea depăși orice rachetă occidentală existentă.

Ce este racheta Burevestnik

Numele complet al armei este 9M730 Burevestnik, care se traduce aproximativ prin „aducător de furtună”.

Este o rachetă de croazieră lansată de la sol, capabilă să transporte un focos nuclear și alimentată de un mini-reactor nuclear, ceea ce îi oferă autonomie aproape nelimitată.

NATO i-a atribuit numele de cod SSC-X-9 Skyfall.

Putin a descris-o în 2018 ca pe o rachetă comparabilă cu modelele americane Tomahawk sau Kh-101, dar cu un avantaj crucial – poate zbura mii de kilometri la altitudine joasă, evitând radarele și sistemele de interceptare.

Totuși, această tehnologie ridică riscuri majore: propulsia nucleară ar putea elibera particule radioactive în atmosferă în timpul zborului.

Indicii de test și reacția comunității internaționale

În august 2025, imaginile din satelit arătau activitate neobișnuită la baza militară Rogacevo, în arhipelagul Novaia Zemlia, unde au fost observate aeronave speciale de tip A-50U și Il-976.

Reuters a relatat atunci că aceste mișcări indicau pregătiri pentru un test de rachetă major.

Potrivit generalului Gherasimov, în timpul testului din octombrie, Burevestnik a efectuat manevre complexe verticale și orizontale, ocolind apărarea antiaeriană.

Totuși, nu există confirmări independente ale testului.

Sistemele americane de monitorizare radiologică nu au semnalat nicio activitate suspectă: avionul special Boeing WC-135R Constant Phoenix, care detectează particule radioactive, nu a părăsit teritoriul SUA în acele zile – un indiciu că Washingtonul nu a identificat o emisie nucleară.

Reacția lui Donald Trump: „Mai bine ar opri războiul”

Întrebat despre anunțul făcut de Putin, președintele american Donald Trump a răspuns luni:

„Mai bine ar termina războiul decât să testeze rachete. Ce rost are o rachetă care zboară 12.000 de kilometri?”

Trump a adăugat că SUA nu au nevoie de o astfel de armă, amintind că americanii „au trimis cel mai puternic submarin nuclear din lume lângă coastele Rusiei”.

„Noi nu ne jucăm cu ei și nici ei cu noi. Ar trebui să oprească un război care trebuia să dureze o săptămână și care a ajuns la patru ani”, a spus liderul american.

O rachetă unică, dar controversată

Potrivit organizației americane Nuclear Threat Initiative, Burevestnik este concepută pentru a zbura la altitudine joasă, cu viteză subsonică, evitând radarele și sistemele antirachetă.

Ar putea rămâne în aer zile întregi, așteptând momentul potrivit pentru a ataca.

Totuși, experții occidentali avertizează că viteza redusă o face vulnerabilă, iar durata lungă de zbor sporește riscurile de emisii radioactive.

În 2019, cinci cercetători ruși au murit într-o explozie suspectă în Marea Albă, incident legat de testarea acestui sistem.

Putin a elogiat atunci arma ca fiind „fără egal în lume”, dar nu a recunoscut explicit natura accidentului.

De altfel, în 2024, doi cercetători americani au identificat presupusa bază de lansare a Burevestnik, lângă depozitul nuclear Vologda-20, la nord de Moscova – numind-o simbolic „Cernobîlul zburător”.

Racheta Burevestnik rămâne una dintre cele mai misterioase arme din arsenalul rus – un simbol al ambițiilor nucleare ale Kremlinului, dar și al riscurilor tehnologice extreme.

Deși Moscova o prezintă ca pe o „armă invincibilă”, lipsa confirmărilor independente și riscurile legate de propulsia nucleară mențin proiectul într-o zonă a incertitudinii.

Ceea ce este sigur, însă, e că „Cernobîlul zburător” continuă să alimenteze tensiunile geopolitice și să ridice întrebarea rostită de Trump: