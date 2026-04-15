120.000 drone de la Marea Britanie pentru Ucraina în 2026 – Declarații Zelenski despre deficitul de rachete Patriot

Cea mai mare donație de drone din istoria Marii Britanii: 120.000 de aparate pentru Ucraina în plină criză

Ucraina primește un impuls masiv în războiul cu Rusia grație unui gest istoric din partea Marii Britanii. Este vorba despre cea mai mare donație de drone din istoria britanicilor: nu mai puțin de 120.000 de aparate de zbor, incluse într-un pachet de asistență valorând peste 4 miliarde de dolari. Anunțul vine într-un moment critic, când Kievul se confruntă cu lipsuri acute la apărarea aeriană, și promite să schimbe dinamica frontului.

Pachetul uriaș: drone de ultimă generație și livrări imediate

Potrivit sursei Live Ukraine, Marea Britanie va furniza Ucrainei cel puțin 120.000 de drone, acesta fiind cel mai mare pachet donat din istoria sa. Livrările unui lot au început deja în aprilie, ceea ce înseamnă că echipamentele ajung pe câmpul de luptă chiar acum. Printre acestea se numără drone cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte îndepărtate, drone de recunoaștere pentru supraveghere precisă, drone logistice pentru transport rapid de provizii și sisteme maritime adaptate operațiunilor navale din Marea Neagră.

Acest ajutor face parte dintr-un pachet mai amplu promis Ucrainei de Londra în acest an, în valoare de peste 4 miliarde de dolari. În plus, Kievul va beneficia de finanțare prin programul ERA, o inițiativă G7 care valorifică profiturile din activele rusești înghețate. Suma totală a asistenței ajunge la 50 de miliarde de dolari până în 2027, oferind Ucrainei o gură de oxigen financiară pe termen lung.

Zelenski trage un semnal de alarmă: Deficit critic la rachetele Patriot

Pe fondul acestei vești pozitive, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit o realitate dură. Într-un interviu exclusiv acordat postului german ZDF, el a declarat că stocurile de rachete Patriot – fabricate exclusiv în SUA și considerate cea mai eficientă apărare împotriva rachetelor balistice rusești – sunt aproape epuizate. „Avem un astfel de deficit în acest moment, încât situația nu poate fi mai gravă de atât”, a spus Zelenski, subliniind gravitatea crizei.

Liderul de la Kiev a legat lipsurile de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. „Dacă războiul se prelungește, vor fi mai puține arme pentru Ucraina”, a avertizat el, notând că SUA acordă din ce în ce mai puțină atenție Ucrainei din cauza priorităților regionale.

Schimbări geopolitice: De la SUA la Germania și influența lui Trump

Zelenski nu s-a oprit aici. El a criticat direct reducerea sprijinului american după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, menționând: „[Jared Kushner și Steve Witkoff] sunt în contact permanent cu Iranul și nu au timp pentru Ucraina”. Washingtonul, care inițial mediase negocieri pentru pace în Ucraina, și-a diminuat eforturile odată cu izbucnirea conflictelor din Orientul Mijlociu, fără a mai programa discuții.

În acest context, Germania a preluat rolul de „cel mai mare partener strategic al Ucrainei în Europa”, conform declarațiilor lui Zelenski. Această schimbare ilustrează o reconfigurare a alianțelor, cu Europa de Vest preluând ștafeta în timp ce SUA se concentrează pe alte fronturi.

Mediafax