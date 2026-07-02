Cerere în căsătorie la 443 de metri înălțime. Poveste demnă de un film. Ce trebuie să știi despre cuplul rus care a escaladat vârful clădirii Empire State Building

Escaladare spectaculoasă pe unul dintre cele mai cunoscute zgârie-nori din lume

Angela Nikolau, în vârstă de 33 de ani, și Ivan Beerkus, în vârstă de 32 de ani, cetățeni ruși și cunoscuți în întreaga lume pentru fotografiile și filmările realizate în cele mai periculoase locuri de pe glob, au reușit să ajungă în vârful Empire State Building din New York.

Cei doi au escaladat partea superioară a clădirii până la antena de telecomunicații, aflată la aproximativ 443 de metri înălțime. Acolo au rămas mai bine de zece minute, timp în care au atras atenția miilor de oameni aflați pe străzile din Manhattan, anunță CNN.

În timpul acțiunii, cei doi au desfășurat un banner uriaș pe care era scris mesajul: „Când puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea”.

Cererea în căsătorie care a făcut înconjurul internetului

Momentul culminant al întregii acțiuni a venit după ce Ivan Beerkus s-a așezat în genunchi și i-a oferit un inel Angelei Nikolau.

Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat chiar pe una dintre platformele înguste ale antenei, la sute de metri deasupra orașului. Imaginile au fost filmate și distribuite imediat pe rețelele sociale, devenind virale în doar câteva ore.

Angela Nikolau a publicat inclusiv fotografii cu inelul de logodnă și cu panorama impresionantă a New York-ului surprinsă de la înălțime.

Intervenția poliției, surprinsă de camerele video

Poliția din New York a intervenit rapid după ce autoritățile au fost alertate că două persoane se află în zona restricționată a clădirii.

Imaginile surprinse de camerele purtate de agenți arată momentul în care doi polițiști ai unității speciale urcă mai multe scări metalice pentru a ajunge la cei doi.

„Bună, ce faceți? Rămâneți acolo unde sunteți. Nu aveți voie să fiți aici”, le spune unul dintre polițiști.

Angela Nikolau răspunde calm: „Sunt bine”.

Ulterior, agenții îi întreabă în ce limbă vorbesc, iar femeia răspunde simplu: „Rusă”.

Operațiunea s-a desfășurat fără incidente, iar cei doi au fost coborâți în siguranță și conduși la secția de poliție.

Cum au reușit să ajungă într-o zonă interzisă publicului

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească modul în care cei doi au reușit să pătrundă într-o zonă cu acces restricționat.

Primele informații indică faptul că aceștia ar fi folosit o trapă aflată la etajul 103 al clădirii, destinată exclusiv lucrărilor de întreținere ale turnului și rezervoarelor de apă.

Etajul 102 este accesibil turiștilor, însă nivelul superior nu este deschis publicului. Autoritățile verifică dacă au existat breșe de securitate sau dacă sistemele de acces au fost ocolite.

Incidentul este considerat unul dintre cele mai serioase incidente de securitate produse în ultimii ani la Empire State Building.

Ce acuzații riscă cei doi influenceri

După reținere, Angela Nikolau și Ivan Beerkus au fost acuzați de pătrundere prin efracție, punerea în pericol a vieții altor persoane, distrugere, modificarea ilegală a unor instalații, violare de domiciliu și tulburarea ordinii publice.

Autoritățile americane au subliniat că astfel de acțiuni nu pot fi tolerate deoarece ar putea încuraja și alte persoane să încerce escaladări similare, cu riscuri uriașe atât pentru participanți, cât și pentru echipele de intervenție.

Fostul director adjunct al FBI, Andrew McCabe, a declarat că proprietarii clădirii și autoritățile trebuie să trateze cazul cu maximă seriozitate, deoarece orice imitare a unui astfel de gest s-ar putea transforma într-o tragedie.

Empire State Building: „Există metode mult mai sigure pentru o cerere în căsătorie”

Reprezentanții Empire State Building au transmis că incidentul nu a pus în pericol vizitatorii aflați pe platformele de observație sau chiriașii clădirii.

Totuși, conducerea zgârie-norului a ironizat discret gestul celor doi, precizând că platforma oficială de observație oferă deja „o modalitate practică și memorabilă pentru cererile în căsătorie”, fără ca cineva să fie nevoit să își riște viața.

Cine sunt Angela Nikolau și Ivan Beerkus

Angela Nikolau și Ivan Beerkus sunt considerați printre cei mai cunoscuți practicanți ai fenomenului urban climbing. De-a lungul ultimilor ani au escaladat zeci de clădiri, macarale și structuri impresionante din întreaga lume, imaginile lor acumulând milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Povestea lor a stat și la baza documentarului „Skywalkers: A Love Story”, lansat de Netflix în 2024, care urmărește relația dintre cei doi și pasiunea lor pentru escaladările extreme.

Noul episod petrecut pe Empire State Building le-a adus din nou notorietate la nivel mondial, însă de această dată aventura s-a încheiat nu doar cu o logodnă spectaculoasă, ci și cu dosare penale și o anchetă amplă privind securitatea unuia dintre cele mai emblematice simboluri ale orașului New York.