Război diplomatic: Italia cere suspendarea Spaniei din Spațiul Schengen

Imaginile cu migranții care pătrund în Ceuta au fost distribuite masiv pe rețelele sociale și au provocat reacții dure din partea politicienilor italieni care susțin înăsprirea politicilor privind migrația. relatează Politico.

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„Imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare reală pentru securitatea frontierelor Europei”, a scris premierul italian Giorgia Meloni pe X.

„Suntem pregătiți să acționăm, inclusiv prin măsuri extraordinare, pentru a ne apăra frontierele și pentru a garanta siguranța cetățenilor, cum ar fi suspendarea spațiului Schengen cu Spania”, a adăugat Meloni.

Schengen permite circulația fără controale la frontierele interne între 29 de țări europene.

Mai multe țări au reintrodus însă controale la unele dintre frontierele lor, măsură permisă de tratat, invocând riscurile legate de migrație. Italia a restabilit deja temporar controalele la granița cu Slovenia, pentru combaterea traficului ilegal și a terorismului.

Criza din Ceuta tensionează relațiile dintre Italia și Spania

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a pus tulburările din Ceuta pe seama politicii privind migrația promovate de premierul spaniol Pedro Sánchez, care intenționează să legalizeze situația a sute de mii de migranți fără documente.

Ministrul italian a calificat politica drept „profund greșită” și a susținut că aceasta „încurajează traficul de persoane”.

Declarațiile sale au provocat o reacție dură din partea Madridului. Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, l-a convocat pe ambasadorul Italiei pentru explicații.

„Acest mesaj este nedemn de ministrul de Externe al unei țări partenere și prietene, de la care așteptăm solidaritate europeană, nu demagogie partizană”, i-a răspuns Albares lui Tajani, într-un mesaj publicat pe X.

Decizia Spaniei de a legaliza situația migranților fără documente a provocat controverse atât în țară, cât și la nivel european. Giorgia Meloni și Pedro Sánchez au avut deja un schimb de replici pe această temă la reuniunea liderilor europeni de luna trecută.

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(sursa: Mediafax)