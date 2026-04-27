Cheltuielile militare globale ating un maxim al ultimilor 16 ani: 3 trilioane de dolari pentru reînarmare

Lumea se înarmează masiv: record istoric al bugetelor militare în 2025

Cheltuielile militare globale au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani, potrivit unui raport SIPRI. Europa și Asia-Oceania au fost principalele motoare ale acestei expansiuni, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai intense și al presiunilor de reînarmare. Statele Unite, China și Rusia rămân actorii dominanți, în timp ce numeroase țări își accelerează investițiile în apărare, potrivit CNN.

Creștere globală record: aproape 2,9 trilioane de dolari pentru armate

Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut cu aproape 3% în 2025, atingând aproximativ 2,9 trilioane de dolari, conform raportului anual „Trends in World Military Expenditure” realizat de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Această valoare reprezintă circa 2,5% din PIB-ul global, cel mai ridicat nivel înregistrat după 2009.

Deși ritmul de creștere este mai mic decât cel din 2024, specialiștii subliniază că evoluția rămâne una semnificativă, mai ales în contextul conflictelor active și al rivalităților geopolitice în creștere.

Europa accelerează reînarmarea: cel mai rapid ritm din ultimii 70 de ani

Europa a devenit unul dintre principalii factori ai acestei creșteri, cu o majorare de 14% a bugetelor de apărare, până la 864 miliarde de dolari.

Statele membre NATO au înregistrat creșteri spectaculoase, unele dintre ele fără precedent: Belgia a crescut cheltuielile cu 59%, Spania cu 50%, iar Norvegia cu 49%. Germania, una dintre cele mai mari economii europene, a ajuns la 114 miliarde de dolari cheltuiți pe apărare, ocupând locul patru la nivel global.

Specialiștii SIPRI susțin că această tendință reflectă atât presiunea SUA pentru o împărțire mai echitabilă a responsabilităților în NATO, cât și dorința Europei de a-și consolida autonomia strategică.

Asia-Pacific: tensiuni regionale și creșteri constante ale bugetelor militare

În regiunea Asia-Oceania, cheltuielile militare au crescut cu 8,1%, ajungând la 681 miliarde de dolari. Japonia a înregistrat un salt de 9,7%, atingând cel mai ridicat nivel al cheltuielilor de apărare din 1958 încoace, raportat la PIB.

Taiwan a crescut bugetul militar cu 14,2%, pe fondul presiunilor crescute din partea Chinei, în timp ce Beijingul a continuat trendul ascendent al investițiilor în apărare, cu o creștere de 7,4%, marcând al 31-lea an consecutiv de expansiune militară.

Marile puteri și redistribuirea globală a cheltuielilor militare

Statele Unite rămân de departe cel mai mare investitor militar global, cu 954 miliarde de dolari, urmate de China și Rusia. Împreună, SUA, China, Rusia, Germania și India concentrează aproape 60% din cheltuielile militare mondiale.

India și-a crescut bugetul cu aproape 9%, în contextul tensiunilor regionale, în timp ce Rusia a continuat să investească masiv în sectorul militar, în paralel cu războiul din Ucraina.

Ucraina, Israel și Orientul Mijlociu: presiune militară ridicată

Ucraina rămâne țara cu cel mai ridicat procent din PIB alocat apărării la nivel global, aproximativ 40%, în contextul conflictului cu Rusia. Israel și Arabia Saudită rămân principalii actori din Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul își menține cheltuielile ridicate prin surse de finanțare neoficiale.

Tendință globală: creșteri continue așteptate până în 2026

SIPRI avertizează că tendința de creștere a bugetelor militare va continua și în următorii ani, alimentată de conflicte regionale, incertitudini geopolitice și planuri de modernizare a armatei în numeroase state.