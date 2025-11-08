Comandant ucrainean, acuzat de neglijență după ce Rusia a atacat o ceremonie militară

Adunarea militară a fost lovită de Rusia, a declarat Biroul de Investigații al Statului (SBI).

Atacul a ucis 12 militari și șapte civili, iar alți 36 au fost răniți, potrivit Parchetului General.

Potrivit anchetatorilor, ofițerul a organizat pe 1 noiembrie o adunare formală și o ceremonie de premiere pentru peste 100 de militari din zonele de front din regiunea Dnipropetrovsk, inclusiv în locuri unde erau prezenți civili.

Deși Statul Major General interzisese astfel de adunări, comandantul nu a oprit evenimentul și nu a dispersat soldații în timpul unei alerte de raid aerian, a declarat SBI.

La acel moment, Rusia ar fi lovit punctele de adunare cu trei drone Geran și două rachete Iskander, scrie The Kyiv Independent.

Anterior, Corpul 30 de Marină, care include Brigada 35 de Marină, a confirmat că membrii săi au fost vizați în recentul atac rus.

Dacă va fi găsit vinovat, ofițerul ar putea primi până la opt ani de închisoare.

Incidente similare au mai avut loc și în trecut, când Rusia a ucis soldați ucraineni de elită în timpul ceremoniilor de premiere din zonele de pe linia frontului. Această practică din era sovietică a fost criticată atât de președintele Zelenski, cât și de armata ucraineană.

În urma unei serii de atacuri rusești asupra terenurilor de antrenament și centrelor militare, comandantul suprem Oleksandr Sirskii a anunțat în iulie că este interzisă adunarea trupelor și a echipamentelor sau staționarea soldaților în tabere de corturi.

