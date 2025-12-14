x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Dec 2025   •   22:00
Comediantul Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul pentru emisiunea de la postul ABC
Sursa foto: Hepta/Jimmy Kimmel

Comediantul american Jimmy Kimmel și-a prelungit contractul cu ABC pentru încă un an, la aproape trei luni după o suspendare scurtă, dar controversată, a emisiunii sale satirice critice la adresa lui Donald Trump.

Vedetă importantă a talk-show-urilor de noapte, Jimmy Kimmel a provocat furia dreptei americane acuzând-o că a exploatat politic asasinarea influencerului pro-Trump, Charlie Kirk. ABC, deținută de Disney, l-a suspendat pe gazda emisiunii pe 18 septembrie. Confruntată cu protestele și acuzațiile de cenzură, postul l-a readus pe comedian la o săptămână după demiterea sa.

Prezentatorul va rămâne în direct cu emisiunea sa „Jimmy Kimmel Live!” până la mijlocul anului 2027, a declarat pentru AFP o sursă apropiată situației, care a solicitat anonimatul. Contractul său urma să expire în mai 2026.

După scurta sa pauză, Jimmy Kimmel și-a reluat imediat atacurile satirice la adresa lui Donald Trump, batjocorindu-l pentru că ațipește în timpul întâlnirilor și pronunță greșit numele liderilor străini.

Președintele american nu se zgârcește nici el când vine vorba de el. În acest weekend, l-a numit din nou pe comedian „oribil ”. La rândul său, Jimmy Kimmel, fără a da dovadă de resentimente, a declarat în octombrie că i-ar plăcea să-l „avea pe Trump ca invitat” în viitor.

 

(sursa: Mediafax)

