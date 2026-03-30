Jurnalul.ro Ştiri Externe Angajații au dreptul la concediu plătit daca li se îmbolnăvește câinele sau pisica, în Italia

de Redacția Jurnalul    |    30 Mar 2026   •   12:00
Italia a introdus un cadru legal care permite angajaților să beneficieze de concediu plătit pentru a îngriji animale de companie bolnave.

Această măsură are la bază o hotărâre judecătorească din 2017, cunoscută sub numele de „cazul Cucciola”, care a stabilit că îngrijirea urgentă a unui animal de companie poate fi considerată un „motiv personal sau familial grav” în sensul legislației muncii, scrie Maltadaily.

Angajații care solicită acest tip de concediu trebuie să prezinte un certificat veterinar care să confirme că animalul necesită îngrijire urgentă. Această documentație este utilizată pentru a justifica absența de la locul de muncă.

Hotărârea este legată de legile italiene privind protecția animalelor. Articolul 727 din Codul Penal italian prevede că lăsarea unui animal într-o stare de suferință gravă poate atrage sancțiuni penale.

Instanțele au interpretat această prevedere ca impunând proprietarilor o responsabilitate de a-și îngriji animalele, inclusiv în situații de boală sau rănire.

Organizațiile pentru protecția animalelor au susținut decizia, argumentând că proprietarii nu ar trebui să fie puși în situația de a alege între obligațiile profesionale și îngrijirea unui animal bolnav.

Acestea au afirmat că îngrijirea urgentă a animalelor de companie ar trebui tratată similar altor urgențe personale sau familiale.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
