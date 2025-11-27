Un condamnat la moarte din SUA a murit la 3 luni după ce instanța i-a anulat execuția

Ralph Leroy Menzies, în vârstă de 67 de ani, urma să fie împușcat în septembrie, dar Curtea Supremă din Utah a blocat execuția iminentă în august, după ce avocații săi au susținut că demența sa devenise prea severă. Un judecător programase o nouă audiere de competență pentru mijlocul lunii decembrie pentru a-i reevalua starea mintală, potrivit AP.

Menzies a fost condamnat pentru răpirea și uciderea unei tinere în 1986 lângă Salt Lake City. Cadavrul tinerei de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost descoperit două zile mai târziu.

Soțul ei a declarat pentru Associated Press că a simțit un „sentiment de fericire” când a auzit că Menzies a murit.

Menzies ar fi fost al șaptelea prizonier american executat prin împușcare din 1977 încoace. El a ales această metodă atunci când i s-a oferit o opțiune, acum zeci de ani.

Ultima execuție din Utah a avut loc prin injecție letală acum puțin peste un an. Statul nu a mai folosit un pluton de execuție din 2010.

(sursa: Mediafax)