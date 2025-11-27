x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Un condamnat la moarte din SUA a murit la 3 luni după ce instanța i-a anulat execuția

Un condamnat la moarte din SUA a murit la 3 luni după ce instanța i-a anulat execuția

de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   12:00
Un condamnat la moarte din SUA a murit la 3 luni după ce instanța i-a anulat execuția
Sursa foto: Condamnat la moarte

Un bărbat din statul Utah care a fost cruțat de execuție în această toamnă după ce a dezvoltat demență în timpul celor 37 de ani petrecuți în detenție, a murit miercuri din cauze aparent naturale, potrivit Departamentului de Corecție al statului.

Ralph Leroy Menzies, în vârstă de 67 de ani, urma să fie împușcat în septembrie, dar Curtea Supremă din Utah a blocat execuția iminentă în august, după ce avocații săi au susținut că demența sa devenise prea severă. Un judecător programase o nouă audiere de competență pentru mijlocul lunii decembrie pentru a-i reevalua starea mintală, potrivit AP.

Menzies a fost condamnat pentru răpirea și uciderea unei tinere în 1986 lângă Salt Lake City. Cadavrul tinerei de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost descoperit două zile mai târziu.

Soțul ei a declarat pentru Associated Press că a simțit un „sentiment de fericire” când a auzit că Menzies a murit.

Menzies ar fi fost al șaptelea prizonier american executat prin împușcare din 1977 încoace. El a ales această metodă atunci când i s-a oferit o opțiune, acum zeci de ani.

Ultima execuție din Utah a avut loc prin injecție letală acum puțin peste un an. Statul nu a mai folosit un pluton de execuție din 2010.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: condamnat moarte sua anulare execuție
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri