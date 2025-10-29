Scandal la Washington! Congresul SUA explodează după anunțul retragerii trupelor americane din România

Decizia Pentagonului de a opri rotația brigăzii americane din România a provocat reacții dure în Congresul SUA, unde liderii republicani din comisiile pentru servicii armate acuză o lipsă gravă de coordonare și avertizează asupra consecințelor pentru securitatea NATO.

Senatorul Roger Wicker (Mississippi), președintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (Alabama), omologul său din Camera Reprezentanților, au emis o declarație comună în care condamnă decizia Pentagonului, considerând-o „necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui Donald Trump”.

„Ne opunem ferm retragerii brigăzii americane din România și procesului netransparent de revizuire a posturii forțelor armate, care riscă să reducă prezența americană în Europa de Est”, se arată în comunicatul oficial transmis miercuri de Congresul SUA.

Liderii republicani amintesc că România a fost „un aliat exemplar”, investind constant peste 2% din PIB în apărare și angajându-se să atingă pragul de 5%, modernizând infrastructura militară pentru a sprijini trupele americane și contribuind semnificativ la securitatea flancului estic al NATO și a Mării Negre.

Totodată, oficialii americani au reamintit că România găzduiește, încă din 2016, sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, asumându-și riscuri politice și militare majore în sprijinul apărării colective a NATO.

„Retragerea prematură a forțelor americane din România, la scurt timp după incidentele cu drone rusești în spațiul aerian românesc, slăbește capacitatea de descurajare și riscă să încurajeze agresiunea Rusiei”, au avertizat parlamentarii americani.

Congresmenii consideră „îngrijorător” faptul că decizia nu a fost discutată cu Congresul și subliniază că legislația privind bugetul apărării pentru anul fiscal 2026 interzice modificări majore ale prezenței SUA în Europa fără o analiză interinstituțională amplă și consultarea aliaților NATO.

Citește pe Antena3.ro Mașina doctoriței Ștefania Szabo a fost ridicată pentru cercetări. Indiciile descoperite de polițiști în biroul ei

„Solicităm Pentagonului clarificări urgente privind impactul acestei decizii asupra apărării NATO și asigurări că brigăzile blindate din Polonia și rotațiile din statele baltice și România vor fi menținute”, se arată în încheierea comunicatului.

Republicanii au subliniat că poziția fermă a SUA în Europa este esențială în contextul în care președintele Trump încearcă să determine Rusia să accepte negocieri pentru o pace durabilă în Ucraina.