Controverse la Veneția: părinții amendați după ce copiii au jucat fotbal în piața publică

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   19:45
Controverse la Veneția: părinții amendați după ce copiii au jucat fotbal în piața publică
Sursa foto: Hepta

Un incident din Murano, o insulă din laguna venețiană, a stârnit dezbateri despre limitele impuse copiilor în spațiile publice. 14 copii cu vârste între 12 și 13 ani au fost prinși că jucau fotbal în piața Pino Signoretto, iar părinții lor au primit amenzi de câte 50 de euro.

Totul a început când un locuitor, deranjat de zgomotul făcut de copii, i-a denunțat la poliție. Autoritățile au intervenit și au identificat fiecare copil, după care părinții au fost chemați și amendați. Motivul oficial: jucatul în zonă interzisă și „perturbarea ordinei publice”, scrie The Guardian.

Antonio Trampus, tatăl unuia dintre copii, a povestit că fiul său l-a sunat în lacrimi după ce poliția a refuzat să asculte explicațiile. „Puteau să ne sune pe noi, părinții, și să ne ceară să ne luăm copiii acasă", a declarat el pentru presa italiană.

Părinții au anunțat că nu vor plăti amenda și intenționează să facă apel.

Situația e complicată de regulamentele din 2019 care interzic jocurile cu mingea în anumite zone din Veneția. Părinții susțin însă că piața Pino Signoretto nu figurează pe lista zonelor interzise, fiind amenajată recent.

Alternativa oferită - piața San Bernardo - nu este considerată potrivită de familii.

Cazul a divizat opinia publică. Consilierul local Marco Gasparinetti a criticat intervenția poliției ca fiind disproporționată într-un oraș care se confruntă cu probleme mai grave precum turismul excesiv și scăderea populației locale.

Alții susțin însă că regulile trebuie respectate indiferent de vârstă.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: venetia amenda piata publica
