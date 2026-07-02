Accident cumplit în Thailanda. Un băiat de 11 ani a spulberat cu o camionetă un grup de călugări aflați în pelerinaj. Opt oameni au murit

Accidentul s-a produs în provincia Mukdahan, situată la aproximativ 600 de kilometri nord-est de capitala Bangkok. Potrivit autorităților locale, grupul era format din 35 de călugări care porniseră într-un pelerinaj de aproximativ 260 de kilometri către provincia Ubon Ratchathani, potrivit CNN.

Impact devastator la doar câteva zeci de minute după plecarea în pelerinaj

Potrivit guvernatorului provinciei Mukdahan, Worrayan Boonnarat, cinci dintre victime au murit pe loc, în timp ce alți trei călugări au decedat ulterior la spital din cauza rănilor extrem de grave.

Pelerinajul începuse cu numai aproximativ 30 de minute înainte de producerea accidentului, iar călugării mergeau în șir indian pe marginea drumului, respectând tradiția religioasă.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul dramatic. În imagini se observă grupul deplasându-se liniștit pe marginea carosabilului, înainte ca o camionetă să iasă brusc de pe șosea și să intre direct în șirul de călugări. Imaginile au fost făcute publice de organizația locală de intervenție Ruam Jai Mukdahan Rescue Association și au stârnit un val de emoție pe rețelele sociale.

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Copilul de 11 ani se află în custodia poliției

Autoritățile thailandeze au confirmat că la volanul camionetei se afla un băiat în vârstă de 11 ani. Minorul a fost luat în custodia poliției și urmează să fie audiat în prezența reprezentanților serviciilor de protecție a copilului, conform procedurilor legale aplicabile în astfel de cazuri.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului și motivele pentru care copilul conducea vehiculul în momentul tragediei.

Până în acest moment, poliția nu a comunicat cauza oficială a accidentului. Primele informații obținute de la supraviețuitori arată însă că vehiculul se deplasa haotic înainte de impact. Călugării le-au declarat anchetatorilor că au observat camioneta balansându-se pe șosea, după care aceasta a părăsit carosabilul și a intrat în grup.

Ancheta continuă pentru stabilirea cauzelor tragediei

Poliția analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere și efectuează expertize tehnice asupra camionetei pentru a determina dacă accidentul a fost provocat de o eroare umană, de o defecțiune tehnică sau de un alt factor.

Între timp, comunitatea locală este în stare de șoc, iar tragedia a deschis o dezbatere amplă în Thailanda privind siguranța rutieră și responsabilitatea adulților în situațiile în care minorii ajung să conducă autovehicule.