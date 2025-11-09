Coreea de Nord critică sancțiunile americane împotriva infracțiunilor cibernetice

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   22:20
Sursa foto: Hepta

Coreea de Nord a denunțat ultimele sancțiuni impuse de administrația Trump împotriva infracțiunilor cibernetice care contribuie la finanțarea programului său ilicit de arme nucleare, acuzând Statele Unite că nutresc o ostilitate „rea” față de Phenian și promițând contramăsuri nespecificate.

Declarația unui viceministru de externe nord-coreean a venit după ce Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni asupra a opt persoane și două firme, inclusiv bancheri nord-coreeni, pentru presupusa spălare de bani din scheme de criminalitate cibernetică.

Trezoreria a declarat că schemele de piraterie informatică sponsorizate de stat ale Coreei de Nord au furat peste 3 miliarde de dolari în active, în mare parte digitale, în ultimii trei ani, o sumă neegalată de niciun alt actor străin, și că fondurile ilicite ajută la finanțarea programului de arme nucleare al țării. Departamentul a declarat că Coreea de Nord se bazează pe o rețea de reprezentanți bancari, instituții financiare și companii fantomă din Coreea de Nord, China, Rusia și din alte părți pentru a spăla fonduri obținute prin fraudă în rândul angajaților IT, jafuri cu criptomonede și eludare a sancțiunilor.

Sancțiunile au venit chiar dacă președintele american Donald Trump continuă să-și exprime interesul pentru reluarea discuțiilor cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Discuțiile lor anterioare despre problemele nucleare au eșuat în 2019, în timpul primului mandat al lui Trump, pe fondul dezacordurilor privind schimbul de măsuri pentru dezmembrarea programului nuclear al lui Kim.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: coreea de nord sanctiuni infrastructuri cibernetice
