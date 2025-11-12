Corupție în Ucraina, la agenția pentru energie nucleară Energoatom

Autoritățile ucrainene au înlocuit consiliul de supraveghere al agenției pentru energie nucleară Energoatom, după ce a fost deschisă o anchetă privind presupuse acte de corupție, a declarat marți prim-ministrul Iulia Svyrydenko.

„Va fi efectuat un nou audit al companiei”, a declarat Svyrydenko pe Telegram, relatează Reuters.

Biroul anticorupție din Ucraina a anunțat luni deschiderea unei anchete asupra sectorului energetic al țării, prin care se suspectează o posibilă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari, ce implică compania nucleară de stat.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, biroul anticorupție a spus că în spatele acestei scheme se afla o „organizație criminală de nivel înalt”, condusă de un om de afaceri, și din care făceau parte un fost consilier al ministrului energiei, șeful securității Energoatom și patru angajați din „serviciile administrative”.

„În total, aproximativ 100 de milioane de dolari au trecut prin această așa-numită spălătorie”, se arată în declarație.

În acest moment, Energoatom gestionează trei centrale nucleare, care furnizează Ucrainei mai mult de jumătate din energia electrică.

„Consilierul ministrului și directorul de securitate al Energoatom au preluat controlul asupra tuturor achizițiilor companiei și au creat condiții în care toți contractanții Energoatom erau obligați să plătească beneficii ilegale”, a declarat Oleksandr Abakumov, șeful departamentului de investigații al biroului anticorupție.

El a precizat că cei implicați în schemă au discutat în octombrie despre creșterea ratei comisioanelor la 15% în timpul construcției structurilor de protecție la o centrală nucleară.

Conform anchetatorilor, partenerii Energoatom erau obligați să ofere mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților pentru servicii sau bunuri.

„O întreprindere strategică cu un venit anual de peste 200 de miliarde de grivne (4,79 miliarde de dolari) era gestionată nu de funcționarii corespunzători, ci de terți care nu aveau autoritate oficială”, au mai spus procurorii.

(sursa: Mediafax)