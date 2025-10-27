Cutremur de 6 grade în Turcia, resimțit puternic la Istanbul și Izmir

Conform Turkiyetoday, un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs luni în zona Balikesir, din vestul Turciei, provocând panică în mai multe provincii, inclusiv în Istanbul și Izmir.

Seismul, care a avut o durată mai lungă decât de obicei, a determinat mii de oameni să iasă în stradă de teamă.

Potrivit primelor informații, cutremurul s-a simțit pe o arie extinsă, fiind perceput clar în regiunile dens populate din nord-vestul țării.

Autoritățile turce evaluează în prezent eventualele pagube și posibile victime.

Turcia este situată pe una dintre cele mai active falii tectonice din lume, Falia Anatoliană de Nord, care traversează nordul țării și trece aproape de regiunea Marmara, unde se află metropola Istanbul, cu peste 15 milioane de locuitori.

Proximitatea seismului față de marile centre urbane, inclusiv Izmir, al treilea oraș ca mărime al țării, a stârnit temeri legate de posibile prăbușiri de clădiri și victime.

Până la această oră, nu există date oficiale privind victime sau pagube majore, însă autoritățile au transmis că echipele de intervenție sunt în alertă și continuă verificările în zona afectată.

(sursa: Mediafax)