Drama fără sfârșit din Venezuela: medici operează într-un McDonald's, iar sute de cadavre așteaptă să fie identificate

În mijlocul ruinelor, acolo unde până de curând erau servite meniuri fast-food, astăzi se desfășoară intervenții chirurgicale care fac diferența dintre viață și moarte. Imaginile din La Guaira au devenit simbolul unei tragedii care scoate la iveală lipsa infrastructurii medicale, improvizația și disperarea unei populații lovite de dezastru.

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Operații la peste 40 de grade, într-un fost restaurant McDonald's

Doctorul Miguel Romero își amintește unul dintre cele mai dificile cazuri întâlnite în ultimele zile. O femeie care născuse singură a ajuns la spitalul improvizat cu resturi de placentă rămase în organism și risca să moară din cauza unei hemoragii severe.

Fără electricitate, fără aparatură medicală modernă și într-o căldură sufocantă de peste 40 de grade Celsius, echipa medicală a intervenit folosind doar lumina telefoanelor mobile. Pacienta a fost operată pe o bancă din restaurant, iar medicii au reușit să îi salveze viața după aproape o oră de intervenție.

Astăzi, fostul McDonald's găzduiește un bloc operator improvizat, o farmacie, zone pentru perfuzii și un spațiu în care medicii și asistentele încearcă să se odihnească între intervenții.

Bilanțul victimelor continuă să crească

La șapte zile de la cutremur, speranțele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături se reduc de la o oră la alta.

Potrivit autorităților venezuelene, bilanțul depășește deja 1.900 de persoane decedate și peste 10.000 de răniți. Aproximativ 855 de clădiri au fost afectate, iar 189 dintre acestea s-au prăbușit complet.

Guvernul a anunțat amenajarea a 50 de tabere pentru sinistrați în apropierea capitalei Caracas și deschiderea mai multor morgi provizorii pentru a face față numărului uriaș de victime.

Portul La Guaira, transformat într-o morgă uriașă

Cele mai dramatice imagini vin din portul La Guaira, unde sute de trupuri neînsuflețite sunt depozitate în așteptarea identificării de către rude.

Familiile formează cozi de sute de metri pentru a intra în spațiile improvizate în care sunt aduse victimele. În timp ce așteaptă, mulți încearcă să găsească haine sau obiecte personale printre grămezile de bunuri recuperate din clădirile prăbușite.

Regiunea de coastă rămâne cea mai afectată de cutremur. Blocuri turistice cu peste zece etaje s-au transformat în mormane de beton, iar în cartierele sărace ajutorul umanitar ajunge cu mare întârziere.

Între timp, agențiile internaționale avertizează că situația se degradează rapid. Lipsa alimentelor, prăbușirea serviciilor esențiale și numărul mare de persoane rămase fără locuințe amplifică riscul unei crize umanitare de proporții.

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Cum a devenit un fast-food un spital de campanie

Inițiativa a pornit de la un student în ultimul an la Medicină, venit voluntar în zona dezastrului.

Inițial, acesta amenajase un punct medical improvizat folosind doar câteva pături și prelate legate de un copac. După ce a acordat primul ajutor unui polițist care suferise o cădere de tensiune, i-a cerut acestuia acces în restaurantul abandonat, potrivit El Pais.

Cu sprijinul forțelor de ordine, voluntarii au curățat rapid clădirea și au transformat-o într-un centru medical funcțional. La etaj funcționează sala de operații și spațiile de odihnă, iar în zona fostului bar au fost depozitate medicamente și materiale sanitare.

Medicii au improvizat inclusiv suporturi pentru perfuzii, folosind bandaje prinse de tavan.

Tensiuni, jafuri și pericolul prăbușirii altor clădiri

Zona rămâne extrem de periculoasă.

Medicii au fost avertizați că un bloc masiv din apropiere, construit în cadrul programului social Misión Vivienda, riscă să se prăbușească în orice moment.

În același timp, jafurile și tentativele de furt devin tot mai frecvente, iar voluntarii spun că doar o parte dintre polițiști reușesc să mențină ordinea.

Locuitorii vorbesc despre un sentiment general de abandon și teamă. Mulți susțin că ajutorul autorităților este insuficient și că supraviețuirea depinde în mare măsură de organizațiile civile și de voluntari.

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Medici veniți din Germania și salvatori din întreaga lume

Doctorul Miguel Romero, în vârstă de 34 de ani, își făcea studiile doctorale în neurologie în Germania și venise în Venezuela doar pentru a-și vizita familia cu o zi înainte de producerea cutremurului.

De atunci, doarme doar câteva ore pe noapte și coordonează intervențiile medicale în spitalul improvizat.

Farmacia amenajată în fostul restaurant este alimentată din donații și conține analgezice, antibiotice, materiale chirurgicale, anxiolitice și chiar medicamente veterinare pentru animalele salvate dintre ruine.

La etajul clădirii sunt cazați și salvatori internaționali veniți din Mexic, China, Spania și Qatar, care participă la căutarea supraviețuitorilor.

Ploaia complică și mai mult operațiunile de salvare

După o săptămână fără precipitații, primele ploi au lovit zona afectată, transformând molozul în noroi și îngreunând dramatic intervențiile echipelor de salvare.

Cu toate acestea, medicii și voluntarii refuză să renunțe.

„Am încredere în puterea, reziliența și capacitatea acestui popor de a merge mai departe”, spune doctorul Romero, convins că solidaritatea oamenilor rămâne cea mai importantă resursă într-o tragedie care continuă să lase răni adânci în Venezuela.

Sursa foto Hepta