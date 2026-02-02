Dalai Lama câştigă primul său premiu Grammy

În vârstă de 90 de ani, laureatul premiului Nobel pentru pace din 1989, care trăieşte în exil în India, este considerat în lumea întreagă principalul susţinător al libertăţii Tibetului, cu excepţia Chinei, care l-a transformat în duşmanul său, conform RFI.

La cea de-a 68-a gală Grammy Awards, organizată duminică la Los Angeles, Dalai Lama a fost premiat pentru audiobookul intitulat "Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama".

"Primesc această distincţie cu recunoştinţă şi smerenie", a declarat el într-un mesaj publicat pe reţelele de socializare.

"Nu o consider o onoare personală, ci o recunoaştere a responsabilităţii noastre universale comune", a adăugat cel care este, de la vârsta de doi ani, al 14-lea lider spiritual şi politic al tibetanilor, identificat în mod corespunzător, potrivit tradiţiei budiste.

"Cred cu adevărat că pacea, compasiunea, grija faţă de mediul nostru înconjurător şi înţelegerea unităţii omenirii sunt esenţiale pentru binele colectiv al celor 8 miliarde de fiinţe umane", a adăugat el.

Audiobookul său, disponibil pe platformele muzicale, a fost realizat în principal cu participarea cântăreţei pop feministe Maggie Rogers şi a compozitorului american Rufus Wainwright, care primit duminică seară recompensa în numele lui Dalai Lama.

Anul trecut, fostul preşedinte Jimmy Carter a câştigat un Grammy Award cu titlu postum pentru versiunea audio a unui volum cu discursurile sale.

Preşedinţii americani Barack Obama şi Bill Clinton au câştigat fiecare două premii în această categorie.

Dalai Lama avea doar 23 de ani atunci când a fost nevoit să fugă din Lhasa, capitala Tibetului, temându-se pentru viaţa lui după reprimarea unei revolte de către trupele chineze în 1959, iar de atunci nu s-a mai întors niciodată în ţara lui .

El insistă asupra faptului că mai are încă mulţi ani de trăit, dar că tibetanii trebuie să se pregătească pentru un inevitabil viitor fără el.

Considerat de budiştii tibetani drept cea de-a 14-a reîncarnare a maestrului ales de călugări în 1391, el a renunţat la orice rol politic în 2011 în favoarea unui guvern ales.

Anul trecut, Dalai Lama a evocat sfârşitul domniei sale, începută în 1937, şi a confirmat că succesorul său va fi desemnat după moartea lui, conform tradiţiei şi contrar dorinţei Beijingului, care doreşte să impună un candidat propriu.