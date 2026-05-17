David Beckham devine primul sportiv din Regatul Unit inclus pe lista miliardarilor

Averea lui Beckham și a soției sale, Victoria Beckham, este estimată la 1,185 miliarde de lire sterline, conform BBC.

În topul celor mai bogați oameni din sport din Marea Britanie, familia Beckham ocupă locul al doilea, după familia fostului șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, care are o avere estimată la 2 miliarde de lire sterline.

Fost jucător la Manchester United și Real Madrid, David Beckham este în prezent coproprietar al clubului american Inter Miami, considerat cel mai valoros club din Major League Soccer, cu o valoare estimată la 1,45 miliarde de dolari. El are și contracte de imagine cu branduri precum Adidas și Hugo Boss.

Victoria Beckham și-a construit cea mai mare parte a averii prin brandul său de modă, după ce a devenit cunoscută ca membră a trupei Spice Girls.

În clasamentul celor mai bogați oameni din sport din Marea Britanie mai apar pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, cu o avere estimată la 435 de milioane de lire sterline, jucătorul de golf Rory McIlroy, cu 325 de milioane de lire sterline, boxerii Anthony Joshua și Tyson Fury, cu 240 de milioane, respectiv 162 de milioane de lire sterline, precum și fotbalistul Harry Kane și fostul tenismen Andy Murray, ambii cu averi estimate la câte 110 milioane de lire sterline.

