Final de coșmar pentru două zodii: Universul le aduce liniște, iubire și stabilitate înainte de iunie 2026

Două zodii scapă în sfârșit de ghinion până la finalul lunii mai 2026. Începe o perioadă complet nouă pentru ele

Finalul lunii mai 2026 vine cu schimbări majore pentru două zodii care au trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din viața lor. După ani marcați de stres, instabilitate și transformări neașteptate, Taurii și Scorpionii intră într-o etapă mult mai echilibrată, potrivit astrologilor.

Astrologul Jeanne Graye susține că luna mai aduce claritate, vindecare și un sentiment profund de ușurare pentru aceste două semne, potrivit Your Tango. După o perioadă lungă în care au simțit că totul se destramă în jurul lor, acum încep să vadă stabilitatea și siguranța pe care le-au căutat atât de mult.

Energia astrologică a acestei luni le oferă șansa unui nou început, iar tot ceea ce le-a consumat emoțional în ultimii ani începe, în sfârșit, să se estompeze.

Taurul lasă în urmă anii de instabilitate și începe un nou capitol

Pentru nativii din zodia Taur, stabilitatea este esențială. Tocmai de aceea, perioada începută în 2018 a fost una extrem de dificilă. Uranus, planeta schimbărilor bruște și a imprevizibilului, s-a aflat în semnul Taurului timp de mai mulți ani, iar efectele au fost intense.

Potrivit astrologului Jeanne Graye, mulți Tauri au trecut prin transformări radicale, atât în plan personal, cât și profesional. Viața lor s-a schimbat complet, iar identitatea și prioritățile lor au fost redefinite în mod constant.

Chiar dacă aceste transformări au avut și un rol pozitiv, ele au venit la pachet cu multă presiune emoțională. Vestea bună este că, din 26 aprilie 2026, Uranus a părăsit această zodie, iar Taurii ies în sfârșit din ciclul haosului și al nesiguranței.

Astrologii spun că nativii vor începe să simtă o liniște pe care nu au mai experimentat-o de foarte mult timp. Vor deveni mai încrezători, mai siguri pe alegerile lor și mult mai atenți la oamenii pe care îi păstrează în viața lor.

Mai mult, Luna Nouă din Taur, care are loc pe 16 mai, vine ca un adevărat restart emoțional. Este momentul perfect pentru decizii importante, schimbări benefice și noi începuturi în carieră sau în relațiile personale.

Scorpionul vede adevărul și renunță definitiv la relațiile toxice

La fel ca Taurul, și Scorpion a fost puternic afectat de tranzitul lui Uranus. Chiar dacă planeta nu s-a aflat direct în semnul său zodiacal, aceasta a influențat sectorul relațiilor și al conexiunilor personale.

În ultimii ani, Scorpionii au avut parte de instabilitate, rupturi și situații care nu le-au oferit siguranța emoțională de care aveau nevoie. Relațiile au fost imprevizibile, iar multe dintre ele nu au reușit să se stabilizeze.

Începutul lunii mai 2026 a adus și mai multă intensitate emoțională pentru acești nativi, mai ales după Luna Plină din Scorpion. Multe adevăruri au ieșit la suprafață, iar emoțiile reprimate au devenit imposibil de ignorat.

Totuși, astrologii consideră că această perioadă este necesară pentru vindecare și claritate. Uneori, oamenii au nevoie să ajungă într-un punct critic pentru a înțelege ce contează cu adevărat pentru ei.

Acum, odată cu schimbarea influențelor astrologice, Scorpionii încep să vadă mult mai clar cine merită să rămână în viața lor și ce relații trebuie încheiate definitiv. Vor avea curajul să renunțe la tot ceea ce le consumă energia și îi împiedică să evolueze.

După Luna Nouă din 16 mai, direcția lor devine mult mai stabilă. Astrologii spun că urmează o perioadă în care iubirea, echilibrul și liniștea sufletească vor ocupa un loc central în viața lor.

Pentru Tauri și Scorpioni, finalul lunii mai 2026 marchează începutul unei etape complet noi, în care haosul este înlocuit de claritate, iar nesiguranța lasă loc stabilității și fericirii.