SUA reduc trupele din Europa, dar rămân angajate față de NATO și Articolul 5

Departamentul de Război al Statelor Unite a confirmat reducerea prezenței militare americane în Europa, însă a subliniat că măsura nu reprezintă o retragere și nici o diminuare a angajamentului SUA față de NATO și de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic.

Potrivit oficialilor americani, decizia face parte dintr-un proces strategic prin care Washingtonul urmărește o „postură echilibrată” a forțelor sale globale. Astfel, Echipa de Luptă a Brigăzii a 2-a de Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va întoarce la baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită temporar de o altă unitate.

„Aceasta nu este o retragere americană din Europa și nu semnalează un angajament redus față de NATO sau Articolul 5. Dimpotrivă, este un semn pozitiv al creșterii capacităților și responsabilității europene în domeniul apărării”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Război al SUA.

Instituția a mai precizat că aliații europeni răspund apelului președintelui Donald Trump de a-și asuma un rol mai activ în apărarea convențională a continentului. Totodată, Statele Unite își reafirmă angajamentul deplin de a apăra aliații NATO din Teatrul European de Operațiuni, menținând o prezență militară „robustă” și capacitatea de a desfășura rapid trupe și echipamente atunci când este necesar.

„Această ajustare nu schimbă mediul de securitate din Europa”, a conchis Departamentul de Război.