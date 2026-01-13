Chișinăul recunoaște: creșterea economică raportată „pe cap de locuitor” vine din depopularea Moldovei

„Sunt două lucruri pe care rar le analizăm împreună: creșterea economică totală și creșterea economică pe cap de locuitor. Aici situația arată mai bine pentru noi pe fondul faptului că, din păcate, ca în multe alte state, avem un declin demografic, o așa-numită ‘creștere negativă’, o scădere a numărului de persoane care locuiesc permanent în Moldova”, a spus Gavriliță, citat de știri.md.

Potrivit ministrului, migrația și reducerea populației fac ca indicatorul PIB pe cap de locuitor să arate mai favorabil, chiar și atunci când economia crește modest.

„Pe acest fundal, faptul că economia, cel puțin, a reușit să se mențină și în majoritatea anilor chiar să crească, arată că, raportat la fiecare locuitor, economia noastră crește de fapt mai repede, mult mai repede decât în termeni absoluți”, a explicat șeful de la Finanțe.

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, Produsul Intern Brut nominal este estimat să crească de la 351,5 miliarde de lei în 2025 la 440,2 miliarde de lei în 2028. Ritmul real de creștere economică ar urma să se accelereze treptat, de la 1,8% în 2025 la 3,6% în 2028, după stagnarea aproape totală din 2024, când economia a avansat cu doar 0,1%.