Aloo Gobi, cartofi și conopidă cu condimente indiene

Aloo Gobi este unul dintre cele mai iubite preparate vegetariene din bucătăria indiană. Simplu, reconfortant și plin de arome, combină cartofii (aloo) și conopida (gobi) cu un amestec cald de condimente care transformă ingrediente banale într-un fel principal spectaculos. Este perfect ca mâncare de post, pentru mesele vegane sau ca garnitură lângă orez basmati ori lipii naan.

Ingrediente (4 porții)

1 conopidă medie, desfăcută în buchețele

3–4 cartofi medii, curățați și tăiați cuburi

1 ceapă mare, tocată fin

2 roșii coapte, tocate (sau 200 g roșii din conservă)

3 linguri ulei vegetal (sau ghee, pentru aromă autentică)

1 linguriță semințe de chimion

1 linguriță turmeric

1 linguriță coriandru măcinat

½ linguriță boia iute sau chilli (după gust)

1 linguriță garam masala

Sare, după gust

Ghimbir proaspăt ras (opțional, dar recomandat)

Coriandru verde, pentru servire

Mod de preparare

Pregătirea legumelor

Fierbe buchețelele de conopidă 3–4 minute în apă cu sare, cât să se înmoaie ușor. Scurge-le bine.

Baza aromată

Într-o tigaie largă sau wok, încinge uleiul și adaugă semințele de chimion. Când încep să sfârâie, adaugă ceapa și călește-o până devine aurie.

Condimentele

Adaugă turmeric, coriandru, boia/chilli și ghimbirul. Amestecă rapid, apoi pune roșiile. Gătește 5–7 minute, până când sosul se leagă și uleiul începe să se separe.

Cartofii și conopida

Adaugă cartofii și conopida. Amestecă bine, acoperă cu un capac și lasă să fiarbă la foc mic 15–20 de minute, amestecând ocazional, până când cartofii sunt fragezi.

Finalul

Presară garam masala, potrivește de sare și mai lasă pe foc 2–3 minute. Oprește focul și adaugă coriandru verde tocat.

Cum se servește

Ca fel principal vegetarian, cu orez basmati

Alături de naan sau chapati

Ca garnitură pentru preparate indiene cu sos

Sfaturi utile

Pentru un gust mai intens, rumenește ușor cartofii înainte de a-i adăuga în sos.

Dacă îți place textura crocantă, gătește Aloo Gobi fără capac în ultimele 5 minute.

Se păstrează foarte bine la frigider 2–3 zile și este chiar mai bun a doua zi.

Aloo Gobi demonstrează că nu ai nevoie de carne pentru o mâncare sățioasă și plină de caracter. Simplă, parfumată și extrem de versatilă, această rețetă aduce India direct în bucătăria ta.