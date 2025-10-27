Dictatura Erdogan: Primarul Istanbulului, vizat de un nou mandat de arestare pentru spionaj politic

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   11:45
Sursa foto: Hepta

Un tribunal turc a emis un nou ordin de arestare pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic”, intensificând campania de represiune a opoziției de către guvernul turc, potrivit agenției Anadolu, citată de Reuters.

Potrivit agenției Anadolu, instanța a emis mandatul de arestare în noaptea de duminică spre luni, un nou mandat de arestare pentru Ekrem Imamoglu și alte două persoane, printre care Merdan Yanardag, redactor-șef al postului de televiziune Tele 1, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa guvernului.

Postul de televiziune a intrat vineri în posesia statului pe fondul acuzațiilor de spionaj.

Procuratura susține că Imamoglu ar fi fost implicat într-o presupusă schemă de corupție pentru strângerea de fonduri pentru candidatură la președinție și că ar fi desfășurat activități de „spionaj politic” pentru a obține sprijin internațional.

Imamoglu, considerat cel mai mare opozant al președintelui Erdogan se află în detenție încă din martie, pentru corupție, iar în iulie a fost condamnat pentru insultarea procurorului șef din Istanbul.

(sursa: Mediafax)

