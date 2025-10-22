Moștenitorii lui Diego Maradona lansează o gamă de produse oficiale sub marca Maradona

Electa Global se va ocupa de „toate aspectele legate de conceperea produselor, fabricație, marketing și distribuție, în strânsă coordonare cu familia”, a declarat Pournouri, pentru AFP. Gama va include haine, încălțăminte și accesorii premium.

Familia Maradona dorește astfel să păstreze memoria legendarului fotbalist.

„Numele tatălui nostru are o semnificație imensă pentru milioane de oameni din întreaga lume. Nu este doar o chestiune de produse (...) Este vorba despre a păstra cine a fost Diego – pasiunea lui, energia lui și dragostea lui pentru oameni”, au transmis copiii regretatului fotablist.

Această inițiativă face parte dintr-o tendință globală în care jucătorii celebri de fotbal își transformă numele într-un brand. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Kylian Mbappé au urmat deja acest exemplu, iar tânărul Lamine Yamal și-a creat propriul logo la doar 18 ani.

Anunțul vine la două luni după ce copiii lui Diego Maradona au câștigat o dispută juridică împotriva surorilor fotbalistului, obținând dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale care îi poartă numele.

(sursa: Mediafax)