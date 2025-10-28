Doi ucraineni, arestați în Polonia pentru spionaj

Serviciul de securitate internă al Poloniei (ABW) a anunțat luni arestarea a doi cetățeni ucraineni, un bărbat de 32 de ani și o femeie de 34 de ani, suspectați de spionaj în favoarea unui serviciu de informații străin.

Potrivit purtătorului de cuvânt al serviciului, Jacek Dobrzynski, cei doi ar fi desfășurat activități de recunoaștere a potențialului militar al Poloniei și ar fi instalat dispozitive de supraveghere în apropierea infrastructurii critice.

Cei doi ar fi colectat informații despre personalul militar polonez și despre huburile de transport folosite pentru aprovizionarea Ucrainei cu ajutor militar străin.

Dobrzynski nu a precizat pentru cine lucrau suspecții, însă ancheta este în curs.

Arestările au avut loc pe 14 octombrie la Katowice, în sudul Poloniei, scrie Kyiv Independent.

Suspecții au fost inculpați a doua zi și plasați în arest preventiv pentru o perioadă de trei luni.

Incidentul are loc în contextul intensificării atacurilor hibride asupra statelor de pe flancul estic al NATO, pe care Varșovia le atribuie Rusiei.

Aceste atacuri includ acțiuni de sabotaj, incendii provocate și tentative de spionaj menite să destabilizeze țările care sprijină Ucraina.

(sursa: Mediafax)