Trump, despre război: „Nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga”

Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă că mai are „o singură încercare” în ceea ce privește soluționarea războaielor.

„Este vorba despre Rusia și Ucraina și cred că vom ajunge acolo, dar s-a dovedit a fi urât pentru că aveți doi lideri care se urăsc cu adevărat. Se urăsc mai mult decât orice altceva și asta face lucrurile puțin dificile”, a spus Trump, potrivit Sky News.

Președintele SUA a fost întrebat dacă el crede că Ucraina poate câștiga războiul.

„Nu cred că o vor face, dar tot l-ar putea câștiga, nu am spus niciodată că îl vor câștiga. Am spus că pot câștiga, orice se poate întâmpla. Războiul este un lucru foarte ciudat, se întâmplă multe lucruri rele”, a adăugat Trump.

Președintele SUA și-a schimbat tonul după ce, în urmă cu câteva săptămâni, a sugerat la o reuniune a ONU că Ucraina ar putea să-și recucerească întreg teritoriul.

Săptămâna trecută, Trump și Putin au vorbit la telefon și ulterior președintele SUA și-a temperat discursurile despre dotarea Ucrainei cu rachete Tomahawk.

De asemenea, se pare că vineri s-a certat cu Zelenski la Casa Albă, sugerând că Ucraina ar trebui să accepte cererile lui Putin privind teritoriile pentru a pune capăt războiului.

(sursa: Mediafax)