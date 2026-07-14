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Strategia Trump: Sancțiunile pentru Rusia se extind asupra Iranului și Hezbollah!

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   21:15
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Strategia Trump: Sancțiunile pentru Rusia se extind asupra Iranului și Hezbollah!
Hepta/ Sancțiunile anti-Rusia primesc noi ținte în Orientul Mijlociu

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a anunțat extinderea strategiei de presiune economică, precizând că noile restricții financiare elaborate inițial pentru Moscova vor include și Teheranul, alături de gruparea libaneză. Această decizie reflectă intenția Washingtonului de a bloca simultan rețelele de finanțare și cooperare militară dintre partenerii din această axă geopolitică. Măsurile urmăresc descurajarea sprijinului extern și izolarea economică a entităților vizate pe scena internațională.

„Urmează să includă Iranul, ceea ce este un lucru foarte important. S-ar putea să includă și Hezbollah”, a spus Trump despre proiectul de legi privind sancționare a Rusiei, potrivit CNN.

Trump a precizat că proiectul are „șanse mari” să fie adoptat după finalizarea detaliilor legislative și a afirmat că inițiativa reprezintă și un omagiu adus senatorului republican Lindsey Graham, care a fost un susținător important al legii.

„Lindsey și-a dorit asta foarte mult. Asta este în onoarea lui Lindsey”, a declarat Trump.

Proiectul legislativ, elaborat de mai multe luni de senatori republicani și democrați, prevede impunerea de sancțiuni și împotriva statelor care continuă să desfășoare relații comerciale cu Rusia, inclusiv prin achiziționarea de petrol și gaze naturale, pe fondul refuzului Moscovei de a negocia un acord de pace cu Ucraina.

Vinerea trecută, senatorul Lindsey Graham, aflat într-o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat că a ajuns la un acord cu administrația prezidențială pentru avansarea proiectului de lege și îi oferă președintelui Donald Trump noi instrumente pentru a exercita presiuni în vederea incheierii conflictului.

Senatorul Lindsey Graham a încetat din viață sâmbătă, la vârsta de 71 de ani în urma unei boli scurte și subite. În urma decesului său, guvernatorul Carolinei de Sud, Henry McMaster, a numit-o pe Darline Graham Nordone, sora acestuia pentru continuarea mandatului său.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: donald trump sanctiuni Rusia Iran hezbollah
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