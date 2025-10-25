x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Oct 2025   •   23:40
Donald Trump nu vrea să-și „piardă timpul” întâlnindu-se cu Putin fără un acord privind Ucraina
Sursa foto: Hepta/Donald Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu își va „pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, potrivit Le Figaro.

„Ar trebui să știu că vom ajunge la un acord”, a declarat Donald Trump jurnaliștilor aflați la bordul avionului său Air Force One, răspunzând la o întrebare despre ce l-ar putea convinge să organizeze un nou summit cu Vladimir Putin.

„Nu o să-mi pierd timpul. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor”, a adăugat el, referindu-se la încercările sale de a rezolva conflictul dintre Moscova și Kiev.

