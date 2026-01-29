x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Efectivul armatei Republicii Moldova va crește la 8.500 de militari

Efectivul armatei Republicii Moldova va crește la 8.500 de militari

de Adrian Stoica    |    29 Ian 2026   •   12:00
Efectivul armatei Republicii Moldova va crește la 8.500 de militari
Sursa foto: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Armanta Republicii Moldova are în prezent 6,500 de militari, dar numărul va crește treptat la 8.500.

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că măsura face parte din Strategia militară, adoptată în luna octombrie 2025, scrie timpul.md.

„Creșterea preconizată a numărului de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară, aprobată în octombrie anul trecut și este o necesitate pentru a avea o structură militară capabilă să-și îndeplinească misiunile. Numărul prevăzut este 8.500 militari și 2.000 civili” a declarat Nosatîi. Potrivit lui, în prezent, efectivul Armatei Naționale este de 6.500 de militari și 2.000 de civili. Creșterea numărului soldaților va fi efectuată gradual, subliniază Nosatîi.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: armata republica moldova
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri