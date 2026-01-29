Efectivul armatei Republicii Moldova va crește la 8.500 de militari

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că măsura face parte din Strategia militară, adoptată în luna octombrie 2025, scrie timpul.md.

„Creșterea preconizată a numărului de militari în Armata Națională este prevăzută în Strategia militară, aprobată în octombrie anul trecut și este o necesitate pentru a avea o structură militară capabilă să-și îndeplinească misiunile. Numărul prevăzut este 8.500 militari și 2.000 civili” a declarat Nosatîi. Potrivit lui, în prezent, efectivul Armatei Naționale este de 6.500 de militari și 2.000 de civili. Creșterea numărului soldaților va fi efectuată gradual, subliniază Nosatîi.