„Epoca cenzurării americanilor s-a încheiat!” SUA acuză UE de atac la adresa libertății de exprimare

Amenda, anunțată săptămâna trecută, vine în urma unei investigații de doi ani, în urma căreia autoritățile europene au ajuns la concluzia că platforma a încălcat mai multe obligații de „transparență”. Printre acestea se numără „designul înșelător al bifei albastre”, lipsa de claritate a registrului publicitar și refuzul de a oferi cercetătorilor acces la date relevante.

Potrivit Bruxelles-ului, transformarea bifei de verificare într-un serviciu plătit, fără verificări adecvate de identitate, a indus utilizatorii în eroare, crescând riscul de fraudă și manipulare.

În plus, UE susține că lipsa accesului la date publice afectează capacitatea de a depista campanii de dezinformare, activități ilegale sau tentative de interferență electorală.

Aceasta este prima măsură punitivă aplicată în temeiul regulamentului UE asupra guvernanței online, impusă prin intermediul Legii privind sancțiunile digitale (DSA).

„Atac asupra poporului american!”

Conducerea americană face scut în jurul platformei X și atacă Bruxelles-ul. Însuși șeful Casei Albe a calificat amenda drept „una urâtă” și a avertizat că „Europa se îndreaptă într-o direcție greșită”.

„Este o chestie foarte urâtă. (…) Este o chestiune dură. Nu cred că este în regulă. Nu știu cum au putut să facă asta. Voi vorbi mai târziu despre asta, voi primi un raport despre asta. Europa trebuie să fie foarte atentă.

Fac multe lucruri. Vrem să păstrăm Europa așa cum este. Europa se îndreaptă într-o direcție greșită. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult. Merge într-o direcție greșită”, a spus Trump, într-o declarație făcută luni.

Pe 5 decembrie, șeful diplomației americane, Marco Rubio, scria pe X că amenda nu este „doar un atac asupra @X, ci un atac asupra tuturor platformelor americane de tehnologie și asupra poporului american, lansat de către guverne străine”. Secretarul de Stat adăuga, apoi, că „epoca cenzurării americanilor online s-a încheiat”.

A doua zi, adjunctul Secretarului de Stat, Christopher Landau, acuza Uniunea Europeană că subminează securitatea Statelor Unite:

„Națiunile Europei nu pot privi către SUA pentru propria securitate, în timp ce, concomitent, subminează securitatea SUA printr-o UE nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă. Această amendă este doar vârful aisbergului!”, scria el.

Ulterior, Landau continua într-o altă postare: „Când aceste țări poartă pălăria NATO, insistă că parteneriatul transatlantic este piatra de temelie a securității noastre comune. Dar când poartă pălăria UE, urmăresc agende adesea contrare intereselor și securității SUA - inclusiv cenzura. Această inconsistență nu poate continua!”.

La rândul lui, ambasadorul american la UE, Andrew Puzder, a mers chiar mai departe, numind amenda „un abuz de reglementare îndreptat împotriva inovației americane”.

„Nu există cenzură în Europa!”

Tensiunile au escaladat și la nivel politic. Europarlamentarul Helmut Brandstätter i-a răspuns vicepreședintelui american, JD Vance - care criticase, la rândul lui, sancțiunea impusă de UE -, afirmând:

„Nu există cenzură în Europa, iar toată lumea trebuie să urmeze regulile noastre. Președintele Donald Trump atacă presa liberă, dând în judecată ziare și televiziuni. Așa că lăsați-ne în pace!”, a spus el.

Replica nu a întârziat. Subsecretarul de Stat, Sarah B. Rogers, a postat un video, referindu-se la cazul unei femei din Germania, condamnată recent mai dur decât un violator pe care îl insultase online, spunându-i „porc violator dezgustător!”.

Femeia a primit o pedeapsă cu executare, mai exact închisoare într-un weekend, în timp ce agresorul primise doar o sentință cu suspendare, fără închisoare, din cauza vârstei

„Așadar, cum e, domnule Brandstätter?”, a întrebat Rogers. „Nu există cenzură în Europa sau toți trebuie să respectăm regulile voastre?”.

UE investighează și Meta, TikTok și Temu

X nu este singura platformă vizată de Bruxelles. În octombrie, UE a acuzat Meta și TikTok de încălcarea normelor de transparență din DSA.

La rândul său, marketplace-ul chinezesc Temu a fost acuzat de nerespectarea regulilor privind prevenirea vânzării de produse ilegale.

TikTok a scăpat de sancțiuni, după ce a acceptat o serie de concesii cerute de Comisia Europeană. Meta, în schimb, s-a trezit sub o presiune suplimentară: Facebook și Instagram sunt acuzate că nu oferă un mecanism clar și accesibil pentru raportarea conținutului ilegal, acuzație respinsă de companie.

Iar pe 4 decembrie, Comisia a declanșat o investigație antitrust pentru a stabili dacă blocarea, de către Meta, a instrumentelor AI create de terți în WhatsApp încalcă regulile UE privind concurența.