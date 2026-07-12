Escaladare majoră în Orientul Mijlociu. SUA a atacat 140 de ținte din Iran. Teheranul lovește baze militare din mai multe țări

Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a declarat că a lansat „lovituri de represalii” asupra bazei aeriene „Prințul Hassan” din Iordania, a relatat presa de stat duminică dimineață.

Într-o declarație publicată de IRIB, IRGC a afirmat că a distrus un centru de control și comandă și hangare de depozitare a dronelor de la bază, folosind „mai multe rachete balistice”.

Baza aeriană este operată de forțele aeriene iordaniene, notează CNN.

Baza aeriană Al Udeid din Qatar, ținta atacurilor

De asemenea, potrivit Al Jazeera, Iranul a revendicat și un atac cu rachete balistice asupra bazei aeriene Al Udeid din Qatar. Aceasta a susținut că a distrus un centru de întreținere și reparații a avioanelor de vânătoare.

Sirenele au sunat și în Bahrain în cursul dimineții, populația fiind îndemnată să se adăpostească.

În plus, Statul Major General al Armatei Kuweitului a anunțat că forțele sale răspund în prezent la „ținte aeriene ostile” aflate în spațiul aerian al țării.

Într-o postare pe X, armata a precizat că zgomotele generate de explozii sunt rezultatul interceptării atacurilor de către sistemele sale de apărare.

„Toată lumea este rugată să respecte instrucțiunile de securitate și siguranță emise de autoritățile competente”, a adăugat acesta.

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Atacurile iraniene, reacție la loviturile SUA

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a afirmat că atacurile lansate la primele ore ale dimineții reprezintă o reacție imediată la atacurile aeriene ale armatei americane „împotriva mai multor baze de coastă și turnuri de telecomunicații de-a lungul litoralului sudic al Iranului”.

Pe de altă parte, Comandamentul Central al SUA a declarat că forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice „au atacat în mod flagrant” o navă container sub pavilion cipriot care tranzita Strâmtoarea Ormuz, iar un membru al echipajului este dispărut.

„Iranului i s-a oferit încă o oportunitate de a demonstra respectarea Memorandumului de Înțelegere, după ce a fost tras la răspundere pentru atacuri anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a declarat CENTCOM într-o postare pe X.

În replică, IRGC a susținut că nava traversase strâmtoarea pe o rută neautorizată.