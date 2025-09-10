Gafă imensă! Europarlamentarii au votat din greșeală o propunere care critică strategia UE în Ucraina

Totul a început cu o neînțelegere între liderii politici din Parlamentul European , au declarat pentru AFP mai multe surse.

Reprezentanții aleși, care se întâlnesc săptămâna aceasta la Strasbourg, au examinat o serie de texte în timpul zilei, inclusiv unul privind negocierile Ucrainei cu UE.

Au fost propuse mai multe amendamente la acest text. Printre acestea s-a numărat și unul din partea unui europarlamentar german de stânga radicală, care a regretat „strategia militaristă a UE în Ucraina ”. În acest caz, amendamentul acuza Bruxelles-ul că i-a „subminat credibilitatea internațională” și solicita o „schimbare urgentă” a politicii pe această temă.

Aceste acuzații sunt formulate în mod regulat de anumite grupuri politice, dar sunt contestate vehement de dreapta (PPE) și de stânga (S&D), care susțin politica pro-Ucraina a Bruxelles-ului.Acest lucru nu a împiedicat însă aceste două grupuri să voteze accidental în favoarea acestui amendament marți după-amiază. Crezând că acest text avea o altă semnificație, liderii grupurilor politice le-au făcut semn echipelor lor să voteze „pentru” ridicând degetul mare, așa cum este obișnuit în instituție.

Contactați de AFP, atât dreapta, cât și stânga din Parlamentul European au confirmat că intenționează să își corecteze votul.

Pe de altă parte, alți aleși au declarat victoria, Mișcarea 5 Stele din Italia lăudându-se într-un comunicat că „politica belicoasă” a Comisiei a fost „înfrântă categoric în Parlamentul European ” .

