Operațiunea Medusa: Europol și poliția din șapte țări au destructurat rețele online implicate în drogarea și violarea femeilor

Coșmarul care a șocat Europa! Își drogau partenerele și le violau, apoi postau imaginile pe grupuri secrete

Potrivit anchetatorilor, majoritatea victimelor erau femei care erau sedate fără știrea lor înainte de a fi agresate sexual. În numeroase cazuri, acestea nu au aflat niciodată că au fost victime ale unor violuri decât în momentul în care au fost contactate de poliție, după identificarea materialelor video sau foto în timpul investigațiilor.

Autoritățile britanice și Europol subliniază că agresorii erau, de cele mai multe ori, partenerii sau persoane apropiate, ceea ce transformă aceste infracțiuni într-o trădare extremă a încrederii. În unele situații, asupra aceleiași victime acționau mai mulți indivizi conectați prin intermediul acestor comunități online.

Operațiunea Medusa a dus deja la zeci de arestări

Ancheta internațională, denumită „Project Medusa”, a fost lansată în luna aprilie și reunește autorități din Germania, Marea Britanie, Statele Unite, Brazilia, Canada, Franța, Ungaria, Olanda și Spania, anunță CNN.

De la începutul operațiunii, anchetatorii au identificat peste 150 de suspecți și victime și au deschis peste 270 de piste noi de investigație. Până în prezent, 57 de persoane au fost arestate.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că amploarea reală a fenomenului este probabil mult mai mare. Multe victime nu realizează niciodată că au fost agresate, iar numeroase cazuri rămân neraportate din lipsa dovezilor sau a conștientizării faptelor.

Grupurile online funcționau ca adevărate „academii ale violului”

Investigatorii descriu aceste comunități drept spații în care infractorii se încurajau reciproc și schimbau informații despre modul în care puteau comite agresiunile fără a fi descoperiți.

Pe platforme criptate, forumuri private și grupuri închise de chat, membrii discutau despre substanțele pe care le puteau folosi pentru sedarea victimelor, metodele de administrare, tehnicile prin care puteau evita identificarea de către autorități și modalitățile de obținere a medicamentelor sau narcoticelor utilizate în atacuri.

În plus, aceștia distribuiau fotografii și înregistrări video cu agresiunile, solicitau sfaturi de la ceilalți membri și tratau violențele sexuale ca pe o activitate normală, alimentând o cultură online extrem de periculoasă.

Nigel Leary, director adjunct în cadrul Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie, avertizează că agresiunile sexuale facilitate prin drogare nu mai reprezintă cazuri izolate, ci un fenomen organizat, coordonat prin intermediul tehnologiei moderne.

Cazul Gisèle Pelicot a schimbat modul în care autoritățile privesc aceste infracțiuni

Noua operațiune internațională vine la scurt timp după cazul care a șocat întreaga lume și a declanșat o dezbatere amplă despre violența împotriva femeilor.

În Franța, Dominique Pelicot a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce și-a drogat în mod repetat soția, Gisèle Pelicot, și a invitat zeci de bărbați să o violeze în timp ce aceasta era inconștientă. Alți 50 de complici au fost condamnați în același dosar.

Cazul a devenit simbolul unei forme de violență ascunse, în care victimele nu au posibilitatea să se apere și, adesea, nici măcar nu sunt conștiente că au fost agresate.

Mai multe condamnări în Europa arată amploarea fenomenului

Autoritățile europene au instrumentat în ultimii ani mai multe dosare similare.

În Germania, un bărbat identificat drept Fernando P. a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce și-a drogat și violat soția timp de mai mulți ani, filmând agresiunile și distribuind imaginile pe internet.

În 2025, Zhenhao Zou a fost condamnat la închisoare pe viață, cu executarea a cel puțin 24 de ani, după ce a fost găsit vinovat pentru violarea a zece femei din Marea Britanie și China. Procurorii au arătat că acesta își atrăgea victimele prin intermediul aplicației WeChat și al platformelor de întâlniri, invitându-le ulterior în locuința sa, unde le droga înainte de agresiuni.

Tot în acest an, autoritățile din Polonia au arestat un bărbat suspectat că făcea parte dintr-un grup privat de pe Telegram dedicat schimbului de informații despre drogarea și violarea partenerelor.

Autoritățile avertizează că fenomenul continuă să evolueze

Experții spun că agresorii își adaptează permanent metodele pentru a evita identificarea și condamnarea, iar lipsa unor date complete face dificilă evaluarea dimensiunii reale a fenomenului.

Procurorii și investigatorii solicită femeilor care suspectează că au fost victime ale unor agresiuni facilitate prin drogare să contacteze autoritățile, chiar dacă incidentul s-a petrecut cu mult timp în urmă.

Europol consideră că Operațiunea Medusa reprezintă primul demers internațional de o asemenea amploare împotriva acestor rețele și speră că, prin colaborarea dintre state, un fenomen care s-a dezvoltat ani la rând în spatele ușilor închise și pe platforme digitale criptate va putea fi adus la lumină și combătut mai eficient.