România încheie în forță Campionatele Mondiale U23 de canotaj. Bianca Ifteni cucerește aurul, iar tricolorii adaugă încă două medalii de argint la Duisburg

Ultima zi a competiției a adus trei clasări pe podium pentru România, momentul de vârf fiind victoria Biancăi Ifteni în proba feminină de schif simplu, una dintre cele mai spectaculoase și solicitante întreceri ale competiției.

Bianca Ifteni este noua campioană mondială Under-23

Bianca Ifteni a avut o evoluție impresionantă în finala probei de schif simplu feminin și a reușit să cucerească medalia de aur, după o cursă controlată aproape în totalitate. Sportiva din România a trecut linia de sosire cu timpul de 7 minute, 33 de secunde și 83 de sutimi, devansând-o clar pe irlandeza Sophia Young, care a încheiat cursa în 7 minute, 38 de secunde și 11 sutimi.

Victoria reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate ale delegației României la această ediție a Campionatelor Mondiale Under-23 și confirmă ascensiunea Biancăi Ifteni în elita canotajului internațional.

Două medalii de argint obținute după finale extrem de disputate

România a fost foarte aproape de încă un titlu mondial în proba de dublu vâsle mixt. Echipajul alcătuit din David Costel Chitic și Stejara Olariu a oferit o cursă spectaculoasă și a încheiat pe locul al doilea, fiind învins la limită de reprezentanții Greciei.

Sportivii români au fost cronometrați în 6 minute, 34 de secunde și 75 de sutimi, în timp ce echipajul elen a câștigat aurul cu timpul de 6 minute, 34 de secunde și 26 de sutimi. Diferența dintre cele două ambarcațiuni a fost de mai puțin de o jumătate de secundă, ceea ce transformă această finală într-una dintre cele mai echilibrate ale competiției.

O nouă medalie de argint a venit în proba de opt plus unu mixt, unde echipajul format din Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Iulica-Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Antonel Avăcăriței, Denisa Cristina Ailincăi și Maria-Antonia Iancu a încheiat cursa pe poziția secundă.

Românii au fost cronometrați în 5 minute, 52 de secunde și 47 de sutimi, fiind depășiți doar de reprezentanții Statelor Unite, care au obținut aurul cu timpul de 5 minute, 51 de secunde și 72 de sutimi.

Patru medalii pentru România la Duisburg

Palmaresul delegației României a fost completat încă din ziua precedentă de medalia de bronz obținută în proba de dublu rame masculin de Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan.

Astfel, România încheie Campionatele Mondiale Under-23 de la Duisburg cu un total de patru medalii: una de aur, două de argint și una de bronz, un rezultat care confirmă continuitatea performanțelor obținute de canotajul românesc în ultimii ani și eficiența pregătirii noii generații de sportivi.

Aceste rezultate reprezintă un semnal important înaintea următoarelor competiții europene și mondiale, mulți dintre sportivii care au urcat acum pe podium fiind considerați viitori componenți ai loturilor de seniori ale României.

România, în Top 10 mondial la Campionatele U23

În clasamentul general pe medalii, România a ocupat locul al șaptelea, într-o competiție care a reunit cele mai puternice națiuni din canotajul mondial.

Grecia a încheiat pe primul loc, cu patru medalii de aur și două de argint, fiind urmată de Statele Unite, cu patru titluri mondiale, o medalie de argint și una de bronz. Marea Britanie a completat podiumul clasamentului general, confirmând nivelul ridicat al competiției de la Duisburg.

Agerpres