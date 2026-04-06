Exemplul polonez: Prețurile la energie au scăzut sub zero două zile la rând

Episodul a fost alimentat de vremea senină și vântoasă, care a dus la un val de producție din surse regenerabile într-un moment în care cererea a rămas prea slabă pentru a absorbi surplusul. Fenomenul nu este izolat: în Europa, numărul orelor cu prețuri zero sau negative a crescut puternic pe măsură ce energia solară s-a extins mai rapid decât capacitățile de stocare și flexibilitatea rețelelor.

Pentru consumatorii obișnuiți, această evoluție nu înseamnă automat facturi negative. În Polonia, tariful reglementat pentru gospodării aprobat pentru 2026 este, în medie, de 495,16 zloți/MWh, iar sistemul afectat de volatilitatea din aceste zile este cel de net-billing aplicat prosumatorilor, unde surplusul livrat în rețea este decontat pe baza prețurilor de piață orare. Acest model, introdus pentru noii prosumatori și trecut la prețuri dinamice orare din iulie 2024, face ca veniturile acestora să fie mult mai sensibile la episoadele de supraproducție.

Cazul Poloniei ilustrează presiunea tot mai mare pusă pe sistemele energetice de expansiunea rapidă a regenerabilelor. Agenția Internațională pentru Energie notează că Polonia are una dintre cele mai rapide creșteri ale pieței de solar din Uniunea Europeană, însă avertizează și că sunt necesare investiții mai mari în rețele și interconexiuni. În lipsa acestora, episoadele de prețuri negative ar putea deveni mai frecvente, chiar dacă pe termen lung ele arată și cât de repede se schimbă mixul energetic al țării.

(sursa: Mediafax)