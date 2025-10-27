Un exercițiu militar din Germania a speriat populația: Poliția a tras asupra unui soldat

Intitulat „Marshal Power", exercițiul miliar se desfășoară în diverse zone publice din Bavaria și simulează un atac asupra unui stat membru NATO.

Localnicii, speriați de oamenii înarmați de pe străzi

Localnicii au alertat poliția bavareză după ce s-au speriat când au văzut oameni înarmați pe străzi.

Exercițiul militar a implicat circa 500 de polițiști militari și sute de membri ai serviciilor de urgență, precum poliția civilă, pompierii și echipele de salvare.

Poliția bavareză a intervenit după ce a primit apeluri care semnalau prezența unor bărbați înarmați în sud-estul orașului Erding. Mai multe unități de forță, inclusiv un elicopter, s-au deplasat la fața locului.

Conform cotidianului german Bild, poliția militară a deschis focul cu muniție de exercițiu asupra ofițerilor de poliție, crezând că aceștia fac parte din scenariul militar. La rândul lor, polițiștii au răspuns cu muniție reală, rănind un soldat.

Anchetă în desfășurare

Poliția bavareză a emis un comunicat oficial în care a confirmat că „din cauza unei interpretări greșite la fața locului s-au tras focuri de armă”, iar ulterior s-a constatat că persoana înarmată era un membru al Bundeswehr care participa la exercițiul militar.

Soldatul rănit a fost externat din spital, anunță reprezentanții Bundeswehr și ai poliției locale.

Poliția criminală, împreună cu ofițerii locali, a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele precise ale incidentului, notează radioromania.ro.