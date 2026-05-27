Explozie devastatoare la Washington: Un rezervor cu substanță corozivă s-a prăbușit peste muncitori

Un rezervor uriaș a explodat

Un rezervor uriaș de substanțe chimice, care conținea peste 3.785 de metri cubi (1 milion de galoane) de lichid extrem de coroziv a făcut implozie și s-a prăbușit, marți, la o fabrică de celuloză și hârtie din Washington, potrivit Associated Press.

Zeci de angajați afectați

În urma accidentului industrial, cel puțin o persoană a murit, iar alte 9 au fost date dispărute. Dispăruții nu au nicio speranță de salvare, potrivit declarațiilor date de autorități.

Alți 9 angajați ai fabricii au fost răniți, unii dintre aceștia fiind grav răniți, în urma scurgerii de lichid coroziv de la Nippon Dynawave Packaging Co. din Longview.

Potrivit sursei citate, eforturile de salvare nu vor putea fi reluate decât miercuri dimineața, când salvatorii vor lucra la stabilizarea rezervorului prăbușit, care mai conține circa 340.000 de litri de un amestec de lichid coroziv, cunoscut sub numele de „lichior alb”, potrivit Șeful Serviciului de Pompieri și Salvare din Cowlitz, Scott Goldstein.

Reprezentanții autorităților au declarat că vor lucra doar în timpul zilei deoarece există riscul ca din rezervor să se mai scurgă lichid caustic și să se prăbușească.

Marți seară, zeci de localnici s-au adunat într-un parc local să se roage pentru victime. De asemenea, mai multe persoane au așteptat la intrarea pentru vizitatori a companiei, căutând informații despre cei dragi. Printre cei 9 răniți se află și un pompier.