Firmele britanice pot concura pentru contracte guvernamentale indiene de 38 miliarde de lire

Conform BBC, aproximativ 40.000 de licitații cu valoare ridicată, în valoare totală de 38 miliarde de lire sterline, vor fi accesibile firmelor britanice în urma acordului de liber schimb încheiat recent între guvernele de la Londra și New Delhi.

Contractele vizează domenii precum transportul, energia verde și infrastructura, sectoare protejate până acum de competiția externă.

Noile prevederi oferă companiilor din Marea Britanie tratament aproape egal cu cel al furnizorilor locali pentru anumite contracte, acces în timp real la informații despre licitații și posibilitatea de a folosi piese și materii prime din alte țări în proporție de până la 80% și totuși să fie eligibile pentru preferințe în achizițiile publice indiene.

De asemenea, pragul minim de valoare al contractelor la care pot participa a fost redus, permițându-le să liciteze pentru proiecte mai mici, cum ar fi drumuri rurale sau sisteme IT pentru birouri guvernamentale.

Totuși, experții avertizează că, în practică, britanicii vor întâmpina dificultăți.

Companiile indiene rămân „furnizori de clasă I”, cu avantaje în licitații, iar firmele din Regatul Unit au, de obicei, prețuri mai mari.

În plus, problemele grave ale achizițiilor publice din India, întârzieri la plată, aplicarea deficitară a contractelor și incertitudinea politică, pot afecta grav firmele străine.

(sursa: Mediafax)