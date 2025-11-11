x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Fiul fostului lider libian Moammar Gaddafi a fost eliberat de Liban după 10 ani de detenție

Fiul fostului lider libian Moammar Gaddafi a fost eliberat de Liban după 10 ani de detenție

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   12:30
Fiul fostului lider libian Moammar Gaddafi a fost eliberat de Liban după 10 ani de detenție

Autoritățile libaneze l-au eliberat luni pe fiul fostului lider libian Moammar Gaddafi, după ce a plătit o cauțiune de 900.000 de dolari, punând capăt detenției sale de 10 ani pentru presupusa deținere de informații despre un cleric libanez dispărut, au declarat oficiali ai serviciilor de securitate

Unul dintre avocații lui Hannibal Gadhafi , Charbel Milad al-Khoury, a declarat pentru Associated Press că Gadhafi a fost eliberat luni seară, după ce documentele necesare au fost finalizate. Doi oficiali ai serviciilor de securitate, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu reglementările, au confirmat, de asemenea, că Gadhafi a fost eliberat.

„Hannibal este oficial liber și are dreptul deplin de a alege destinația pe care o dorește”, a declarat al-Khoury. El a refuzat să ofere mai multe detalii despre viitoarele mișcări ale lui Gaddafi din motive de securitate.

Eliberarea a venit la câteva zile după ce autoritățile libaneze au ridicat interdicția de călătorie și au redus cauțiunea pentru Hannibal Gaddafi, deschizând calea pentru eliberarea sa.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fiu Moammar Gaddafi detentie liban eliberare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri