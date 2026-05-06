Focar de hantavirus pe o navă de croazieră: morți, infectări și un conflict politic exploziv în Europa. Virusul periculos a fost depistat și în România

Criză sanitară pe mare: focarul de hantavirus declanșează tensiuni politice și îngrijorare globală

Un focar de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră a generat o situație complexă, care îmbină o criză medicală cu un conflict politic în plină desfășurare. Nava, pe care se află aproape 150 de persoane, este în prezent blocată în larg, în timp ce autoritățile europene încearcă să gestioneze riscurile sanitare fără a provoca panică, potrivit CNN.

Dispută politică privind acostarea navei

Autoritățile din Insulele Canare s-au opus ferm planului de a permite navei să acosteze în Tenerife, în ciuda faptului că guvernul central al Spaniei și-a exprimat acordul. Liderul regional a declarat că nu poate autoriza intrarea vasului fără informații clare și documente oficiale privind situația epidemiologică, potrivit BBC.

Această poziție scoate la iveală tensiunile dintre autoritățile locale și cele centrale, într-un moment în care deciziile trebuie luate rapid pentru a limita riscurile. În paralel, oficialii din domeniul sănătății subliniază că, deși situația este gravă la bord, nu există un pericol major pentru populația generală.

Situația de la bord: decese și cazuri confirmate

Până în prezent, trei persoane și-au pierdut viața, iar mai multe cazuri de îmbolnăvire au fost confirmate sau sunt suspecte. Printre victime se numără cetățeni europeni, iar un alt pacient se află în stare gravă, dar stabilă, într-un spital din Africa de Sud.

Tulpina de hantavirus, detectată la unul dintre pasagerii vasului de croazieră evacuați în Africa de Sud, este tulpina andină transmisibilă între oameni, a declarat miercuri ministrul sud-african al sănătății în fața unei comisii parlamentare, potrivit AFP.

„Testele inițiale arată că este într-adevăr vorba de tulpina andină. Aceasta este singura tulpină, dintre cele 38 cunoscute, care poate fi transmisă de la o persoană la alta”, a explicat ministrul sud-african al Sănătății, Aaron Motsoaledi.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, tulpina provine de la virusul Andes, o specie anume de hantavirus. Deși mai puțin frecventă, transmiterea limitată de la om la om a fost raportată în focarele anterioare de virus Andes. OMS declară că riscul de infectare pentru populația globală, în urma acestui eveniment, este scăzut.

În total, opt cazuri de hantavirus au fost identificate, dintre care trei confirmate și cinci suspecte. Un alt pasager a fost diagnosticat ulterior într-un spital din Elveția, ceea ce a extins aria de monitorizare a contactelor.

Autoritățile sanitare au intervenit rapid, trimițând echipe medicale la bordul navei, unde pacienții au fost evaluați și declarați stabili din punct de vedere clinic.

Evacuări și măsuri de urgență

Trei persoane urmează să fie evacuate cu avioane medicale, în timp ce restul pasagerilor rămân în izolare la bord. Nava este ancorată în apropierea capitalei statului Capul Verde, unde echipele medicale monitorizează constant situația.

După evacuări, planul este ca vasul să se deplaseze către Insulele Canare, unde autoritățile vor efectua o investigație epidemiologică completă și o operațiune de dezinfectare.

Între timp, la bord au fost implementate măsuri stricte: izolare, monitorizare medicală continuă, distanțare socială și livrarea meselor direct în cabine. Atmosfera este descrisă ca fiind calmă, dar tensionată, cu pasageri conștienți de gravitatea situației.

Mărturii din interiorul navei

Un pasager a descris experiența ca fiind una profund emoțională și plină de incertitudine. Acesta a subliniat că oamenii de la bord nu sunt doar cifre sau titluri de presă, ci persoane reale care trăiesc o situație extrem de dificilă.

Accesul în spațiile comune este restricționat, iar pasagerii pot ieși pe punte doar pentru aer proaspăt, fără a forma grupuri. Comunicarea constantă din partea echipajului contribuie la menținerea calmului.

Hantavirusul a fost depistat și în România: INS a înregistrat 15 cazuri

Virusul periculos care a provocat moartea a trei oameni aflați pe o navă de croazieră în Atlantic a fost depistat și în România. Opt județe sunt în alertă și se află sub supravegherea Ministerului Sănătății, potrivit Antena 3 CNN. Hantavirusul se transmite de la rozătoare, iar în Europa nu există, în prezent, un vaccin aprobat împotriva acestuia.

În țara noastră a fost raportat anul acesta un caz de infecție cu hantavirus. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică au precizat că, în ultimii trei ani, au fost înregistrate în total 15 cazuri.

Ce este hantavirusul și cum se transmite

Hantavirusul reprezintă un grup de virusuri rare, transmise în principal de rozătoare. Infecția apare, de regulă, prin inhalarea particulelor provenite din urina, fecalele sau saliva acestora.

În mod obișnuit, transmiterea între oameni este extrem de rară. Totuși, în acest caz, autoritățile au confirmat prezența unei tulpini speciale, cunoscută sub numele de virus Andes, singura variantă capabilă de transmitere interumană.

Această caracteristică ridică nivelul de îngrijorare, deși specialiștii insistă că riscul global rămâne scăzut.

Simptome și riscuri

Infecția cu hantavirus poate duce la două afecțiuni grave. Prima este sindromul pulmonar, care debutează cu simptome asemănătoare gripei și poate evolua rapid către insuficiență respiratorie severă, cu o rată de mortalitate de aproximativ 38%.

A doua este febra hemoragică cu sindrom renal, o formă mai severă care afectează rinichii și poate provoca hemoragii interne și insuficiență renală acută.

Nu există un tratament specific, iar terapia constă în susținerea funcțiilor vitale, inclusiv oxigenoterapie, ventilație mecanică sau dializă în cazurile grave.

Evoluția focarului: de la America de Sud la Africa

Cazurile de pe navă au fost raportate încă din luna aprilie, când primul pasager a murit în timpul călătoriei. Ulterior, situația s-a agravat, cu noi îmbolnăviri și decese înregistrate pe parcursul traseului care a inclus America de Sud, Atlanticul de Sud și Africa.

Autoritățile au demarat inclusiv operațiuni de identificare a contactelor, inclusiv pentru persoanele care au intrat în contact cu pasagerii infectați în timpul zborurilor.

O criză sub control, dar atent monitorizată

Deși situația este gravă la nivelul navei, experții internaționali subliniază că nu există motive pentru panică la scară largă. Monitorizarea atentă, măsurile de izolare și intervențiile rapide contribuie la limitarea răspândirii virusului.

Cu toate acestea, cazul rămâne unul sensibil, atât din punct de vedere medical, cât și politic, iar evoluția sa va continua să fie urmărită îndeaproape în zilele următoare.