Fostul prim-ministru din Bangladesh, condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității

Prim-ministrul a fost găsit vinovat pentru ordonarea unei represiuni sângeroase împotriva unei revolte condusă de studenți în 2024, notează Sky News.

Sheikh Hasina, fosta lideră a guvernului din Bangladesh, care se afla în exil în India, a fost judecată în absență, după ce ONU a dezvăluit că peste 1.400 de oameni au fost uciși în urma violențelor de anul trecut.

Consilierul Sănătății din actualul guvern interimar din Bangladesh a precizat că, în cadrul violențelor de anul trecut, mai mult de 800 de oameni au fost uciși și alți 14.000 au fost răniți.

Procuratura a cerut pedeapsa cu moartea pentru fostul prim-ministru al Bangladesh-ului.

(sursa: Mediafax)