Un tânăr fotbalist din Liga 2, în moarte cerebrală după o baie într-o zonă interzisă. Tragedia care șochează Franța

Drama unui fotbalist de doar 20 de ani: în moarte cerebrală după ce s-a înecat în fluviul Ron, în timpul caniculei

Un tânăr fotbalist aflat sub contract cu un club din Liga a 2-a franceză (Ligue 2) se află în moarte cerebrală după ce s-a înecat în fluviul Ron, în apropiere de Lyon. Tragedia s-a produs luni seară, pe fondul temperaturilor extreme care au cuprins Franța și care au determinat numeroși oameni să caute refugiu în apropierea apelor, potrivit L`Equipe.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, intervenția echipelor de salvare a avut loc în jurul orei 18:30, într-o zonă aflată în apropierea Parcului Feyssine, între localitățile Villeurbanne și Caluire-et-Cuire. În momentul incidentului, temperatura în Lyon ajunsese la aproximativ 38 de grade Celsius.

Patru tineri au intrat în apă într-o zonă în care scăldatul este interzis

Pompierii au fost alertați după ce patru tineri care se aflau în fluviul Ron au întâmpinat dificultăți. Zona respectivă este cunoscută ca fiind interzisă pentru înot din cauza curenților puternici și a riscurilor ridicate de accident.

La sosirea echipajelor de intervenție, trei dintre tineri reușiseră deja să iasă din apă. Aceștia au fost preluați de medici și evaluați, fiind considerați în afara oricărui pericol imediat. Cel de-al patrulea tânăr, în vârstă de aproximativ 20 de ani, era însă în plin proces de înec.

Salvatorii au intervenit de urgență și au reușit să îl scoată din apă, după care au început manevrele de resuscitare și l-au transportat la spital în stare extrem de gravă.

Informații alarmante despre starea de sănătate a sportivului

Surse din cadrul poliției franceze au confirmat că victima este un jucător profesionist de fotbal legitimat la un club din Ligue 2. Autoritățile judiciare nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre identitatea acestuia sau despre evoluția stării sale de sănătate.

Cu toate acestea, postul BFMTV relatează că tânărul sportiv se află în moarte cerebrală, informație care a provocat un val de emoție în rândul comunității sportive din Franța.

Autoritățile avertizează asupra pericolului înecurilor în timpul caniculei

Tragedia are loc în contextul unui val de căldură excepțional care afectează o mare parte a Franței. Temperaturile foarte ridicate îi determină pe mulți oameni să se răcorească în râuri, lacuri sau alte zone neamenajate pentru înot, crescând semnificativ riscul de accidente.

Ministrul francez al Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a lansat un nou apel la prudență și a atras atenția asupra numărului alarmant de victime. Oficialul a anunțat că aproximativ 20 de persoane și-au pierdut viața prin înec de la începutul weekendului.