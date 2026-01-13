Franța introduce o taxă pe Luvru și Versailles. Bilete mai scumpe pentru turiștii din afara Europei

Măsura vizează Luvrul, Palatul Versailles, Conciergerie, Sainte-Chapelle și tururile ghidate ale Operei Garnier. Cetățenii din afara Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein vor plăti mai mult pentru acces.

Pentru Luvru, prețul biletului va ajunge la 32 de euro pentru turiștii din țări precum Statele Unite, China și Mexic, dar și pentru elvețieni și britanici.

Aceasta înseamnă o creștere de 10 euro față de tariful anterior aplicat tuturor vizitatorilor.

În schimb, cetățenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, alături de cele trei țări asociate pieței unice, vor păstra tariful vechi.

Pentru Palatul Versailles, unde exista deja o diferențiere de preț, vizitatorii din afara Uniunii cu vârste peste 30 de ani vor plăti cu 3 euro mai mult. Până acum, rezidenții UE sub 26 de ani beneficiau de facilități speciale.

Guvernul francez a spus că decizia de a schimba prețurile reprezintă o „ruptură cu trecutul” și are ca scop obținerea de fonduri suplimentare.

Anunțul vine la mai puțin de trei luni după furtul bijuteriilor din Muzeul Luvru. Incidentul a atras atenția asupra nevoilor de securitate și renovare ale Franței.

Sindicatele s-au opus rapid acestei politici, pe care o consideră fără precedent la nivel european.

Totuși, un exemplu similar există deja în Franța, la castelul Chambord, unde vizitatorii din afara Uniunii Europene plătesc 31 de euro, față de 21 de euro pentru rezidenții europeni.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a explicat scopul măsurii la finalul anului trecut.

„Vreau ca vizitatorii din afara UE să plătească mai mult pentru taxele de intrare și pentru acest cost suplimentar pentru finanțarea renovării siturilor de patrimoniu național. Francezii nu ar trebui să fie nevoiți să plătească singuri totul”, a declarat aceasta.

Ministrul Culturii a descris schimbarea drept „o adevărată ruptură cu politica anterioară de taxe”.

În alte mari capitale europene, regulile rămân diferite. La Muzeul Britanic din Londra, accesul este gratuit. La Muzeele Vaticanului, Rijksmuseum din Amsterdam, Galeria Uffizi, Prado din Madrid sau Alte Nationalgalerie din Berlin, tarifele sunt aceleași pentru toți vizitatorii, indiferent de naționalitate.

Există doar excepții pentru localnici, cum este cazul Muzeului Metropolitan din New York sau al Palatului Dogilor din Veneția, unde rezidenții beneficiază de acces gratuit.

Reduceri pentru tinerii europeni sub 25 de ani se aplică la obiective precum Colosseumul sau Acropolele din Atena, relatează aceeași sursă.

Diferențierea prețurilor în funcție de origine a fost mult timp specifică unor țări mai puțin bogate, unde localnicii plătesc mult mai puțin decât turiștii străini.

Exemplele includ Machu Picchu, Muzeul Egiptean din Cairo sau Ermitajul din Sankt Petersburg.

Prin această nouă politică, Franța estimează venituri suplimentare între 20 și 30 de milioane de euro anual, potrivit Ministerului Culturii. O mare parte din bani va merge către proiectul de renovare a Luvrului, evaluat la peste un miliard de euro.

„Aceasta va fi una dintre modalitățile de finanțare, care va însoți evident creșterea numărului de vizitatori (la Luvru), deoarece țintim cel puțin 12 milioane de vizitatori pe an”, față de aproximativ 9 milioane în prezent, a explicat Emmanuel Macron în ianuarie 2025, când a prezentat proiectul Luvru, Noua Renaștere.

În același timp, Luvrul se confruntă în prezent cu o grevă majoră.

Sindicatele protestează față de introducerea tarifelor diferite. Ei cer renunțarea la acest sistem.

În documentul de grevă depus la începutul lunii decembrie, angajații solicitau „abandonarea sistemului de prețuri duale, care calcă în picioare istoria noastră republicană și universalismul fondator al Muzeului Luvru”.

În prezent, Muzeul Luvru rămâne închis din acest motiv.

(sursa: Mediafax)