Franța își alege noul președinte: Calendarul oficial al alegerilor și marii favoriți să-i urmeze lui Macron

Al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai.

Alegătorii francezi vor merge la urne pentru a alege un nou președinte pe 18 aprilie și pe 2 mai anul viitor, potrivit a doi oficiali guvernamentali, citați de Politico.

Detaliile alegerilor, relatate inițial de ziarul local Ouest France, urmează să fie anunțate public după o ședință de cabinet de miercuri dimineață.

Întrucât Macron nu are voie să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv, un număr mare de candidați se aliniază în cursă pentru a-l înlocui. Printre aceștia se numără doi dintre foștii săi prim-miniștri, Edouard Philippe și Gabriel Attal , și liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon .

Favoritul va fi oricine va candida de la Adunarea Națională, susțin jurnaliștii. Însă partidul de extremă dreapta nu poate decide dacă lidera de lungă durată, Marine Le Pen, sau vedeta în ascensiune, Jordan Bardella, vor candida până când instanța nu va decide asupra apelului lui Le Pen la condamnarea sa pentru deturnare de fonduri UE și interdicția de cinci ani de a candida pentru funcții publice.