Guvernul american reia sprijinul financiar pentru fermieri, în ciuda blocajului guvernamental

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   19:40
Guvernul american reia sprijinul financiar pentru fermieri, în ciuda blocajului guvernamental

Guvernul de la Washington a anunțat reluarea activităților esențiale ale Departamentului Agriculturii și va distribui un pachet de ajutor de peste 3 miliarde de dolari pentru fermierii americani afectați de disputele comerciale, în pofida blocajului guvernamental.

Anunțul a fost făcut de Brooke Rollins, secretara Agriculturii, care a notat pe rețelele de socializare: „USDA va relua operațiunile de bază ale Agenției pentru Servicii Agricole, inclusiv serviciile critice pentru procesarea creditelor agricole, plățile ARC/PLC și alte programe”, menționând și asigurarea unui pachet de sprijin pentru fermieri de trei miliarde de dolari.

Pachetul de ajutor, estimat la peste 3 miliarde de dolari, va fi finanțat prin Commodity Credit Corporation, un mecanism de finanțare din cadrul USDA folosit și în primul mandat al lui Trump pentru a oferi peste 23 de miliarde de dolari fermierilor, notează Reuters.

 

(sursa: Mediafax)

