Incendiu uriaș în New Jersey. Mii de persoane au fost evacuate

Un incendiu de vegetație a izbucnit în statul american New Jersey în noaptea de marți spre miercuri. Flăcările s-au extins rapid și au obligat autoritățile locale să evacueze peste 3.000 de locuitori.

Incendiul a afectat peste 3.000 de hectare și amenință peste 1.300 de clădiri, au anunțat autoritățile, potrivit Le Figaro.

Presa locală a anunțat că incendiul a izbucnit în New Jersey Pines, una dintre cele mai mari arii protejate de pe coasta de est a SUA. Regiunea a fost afectată de secetă. Flăcările fac ravagii în apropiere de Ocean County, o destinație turistică populară situată la aproximativ 110 kilometri de New York City.

