Tragedie în Hong Kong: Patru persoane, inclusiv un pompier, au murit într-un incendiu uriaș la un complex rezidențial

Un incendiu violent a izbucnit miercuri la complexul de locuințe Wang Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, provocând moartea a patru persoane și rănirea altor trei, potrivit autorităților locale. Flăcările au cuprins rapid schela de bambus care învăluia clădirea aflată în renovare, îngreunând operațiunile de salvare și evacuare, potrivit CNN.

Un incendiu de nivel 4 și oameni rămași captivi în clădire

Potrivit Departamentului de Servicii de Pompieri, incendiul a fost raportat în mijlocul după-amiezii și ridicat ulterior la nivelul 4 de alarmă — al doilea cel mai sever grad. Flăcările puternice au generat o coloană de fum dens vizibilă de la mare distanță, în timp ce pompierii încercau să limiteze dezastrul folosind autoscări pentru a ajunge la nivelurile superioare.

Poliția a confirmat că a primit multiple apeluri privind persoane blocate în interiorul clădirilor afectate.

Un pompier se numără printre victime

Confirmarea tragediei a venit ulterior de la pompieri, care au declarat pentru BBC că unul dintre cei patru morți este un membru al echipajului de intervenție: „Unul dintre decesele confirmate este un pompier”, au transmis aceștia.

Inițial, poliția raportase opt victime, însă diferența nu a fost clarificată imediat.

Bambusul – tradiție, eficiență, dar și risc

Imaginile difuzate de la fața locului arată clădirea acoperită complet de schelă de bambus, un element emblematic al șantierelor din Hong Kong. Aceasta este preferată datorită rezistenței și ușurinței în montaj, fiind construită prin legarea stâlpilor de bambus cu sfori din nailon, potrivit BBC.

Totuși, utilizarea ei ridică probleme de siguranță. Presa locală relata în martie că Biroul pentru Dezvoltare al guvernului încearcă să elimine treptat acest tip de schelă din cauza riscurilor asociate.

Wang Fuk Court – un complex cu 4.000 de rezidenți

Complexul Wang Fuk Court, situat în Tai Po — o zonă suburbană aproape de Shenzhen — cuprinde 1.984 de apartamente și găzduiește aproximativ 4.000 de locuitori. Lucrările de renovare aflate în desfășurare au implicat acoperirea exterioară cu schelă, ceea ce ar fi contribuit la propagarea rapidă a incendiului.

Autoritățile și comunitatea se așteaptă la un impact profund asupra rezidenților și asupra stării clădirii.

At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.



The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK — Volcaholic ???? (@volcaholic1) November 26, 2025

Adăposturi de urgență și asistență pentru victime

Guvernul din Hong Kong a anunțat deschiderea unor adăposturi provizorii pentru persoanele evacuate, situate în Kwong Fuk Community Hall și Tung Cheong Street Leisure Building.

Totodată, pentru familiile afectate și cetățenii care caută informații, a fost înființat un centru de ajutor la Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital, precum și o linie telefonică dedicată — 2658 4040.

Autoritățile din districtul Tai Po monitorizează în continuare situația și au precizat că sunt pregătite să deschidă și alte spații de cazare temporară, dacă va fi necesar.

Urmează actualizări oficiale

Reprezentanții pompierilor și ai poliției sunt așteptați să ofere noi informații privind cauzele incendiului și situația persoanelor afectate: „Așteptăm în scurt timp o actualizare din partea autorităților și vom reveni cu detalii imediat ce le primim.”