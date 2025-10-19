Întâlnirea Trump/ Zelenski, o ceartă cu înjurături. Președintele SUA i-a cerut să predea Rusiei întreaga regiune Donbas

Trump l-a averizat că liderul de la Kremlin a ameninţat că va "distruge" Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condiţiile în care Putin şi-a diminuat pretenţiile faţă de cele formulate la summitul avut cu Trump în august, scrie duminică publicaţia Financial Times, citată de agenţiile Reuters şi EFE.



Zelenski a venit la Casa Albă mai degrabă pentru a cere noi arme, în special rachete de croazieră Tomahawk, decât pentru a căuta cu Trump o soluţie de încheiere a războiului. Preşedintele american i-a refuzat cererile şi discuţia lor s-a transformat într-o "ceartă cu strigăte", în care Trump "înjura constant", scrie Financial Times, citând surse care au cunoştinţă de modul în care s-a desfăşurat întâlnirea.



Trump i-a cerut lui Zelenski să predea Rusiei întreaga regiune Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Trupele ruse o controlează aproape complet pe cea din urmă, dar numai parţial pe prima.



La summitul pe care Trump şi Putin l-au avut în august, preşedintele rus ar fi propus ca Ucraina să se retragă complet din Donbas şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului. Dar, în ultima discuţie pe care Trump a avut-o cu Putin joi, înaintea întâlnirii de vineri cu Zelenski, preşedintele rus ar fi făcut un pas înapoi şi ar fi sugerat să restituie Ucrainei mici porţiuni ocupate de trupele ruse în provinciile ucrainene sudice Herson şi Zaporojie, în schimbul controlului complet rusesc în Donbas, potrivit Financial Times.



Totuşi, Zelenski ar fi reuşit să-l convingă pe Trump să revină la susţinerea îngheţării actualei linii a frontului, notează aceeaşi publicaţie, idee ce pare confirmată de mesajul postat de Trump pe Truth Social după întâlnire. "Ei trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria. Să lăsăm istoria să decidă", a indicat preşedintele american în mesajul său, în care i-a mai îndemnat pe Putin şi pe Zelenski să încheie un acord şi să oprească vărsarea de sânge.



În spatele uşilor închise, potrivit Financial Times, Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul şi că "fie ajunge la un acord, fie se expune distrugerii" ţării sale.

"Dacă (Putin) vrea, te va distruge", a declarat o sursă europeană pentru ziarul britanic.



Alte trei surse europene informate despre întâlnire au confirmat că Trump a petrecut o mare parte din reuniune "ţinându-i prelegeri" lui Zelenski, "repetând argumentele lui Putin despre conflict şi îndemnându-l să accepte propunerea rusească".



După întâlnirea cu Trump, preşedintele ucrainean a declarat presei că atât el cât şi omologul său american au fost de acord asupra necesităţii de "diminuare a tensiunilor" cu Rusia.



Revenit însă de la Washington, Zelenski le-a cerut duminică susţinătorilor săi occidentali să ia "măsuri decisive" împotriva Rusiei şi a anunţat că diplomaţia ucraineană lucrează la pregătirea unei noi reuniuni a "Coaliţiei de Voinţă" (sau Coaliţia Voluntarilor), ce reuneşte ţările europene care ajută militar Ucraina şi sunt dispuse să-i ofere garanţii de securitate post-război. "În Europa, avem nevoie de poziţii comune şi ferme. Şi le vom avea", a indicat Zelenski în discursul său zilnic adresat naţiunii.



Primul summit al preşedinţilor Trump şi Putin, desfăşurat în Alaska pe 15 august - care va fi urmat de un al doilea summit, la Budapesta, la o dată neprecizată - nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina, în special desfăşurarea de trupe în această ţară, idee respinsă categoric de Moscova.

